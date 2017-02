Vítkovický Vandas dostal za faul na Krejčíka třízápasový trest

Vandas fauloval Krejčíka, který v pátek hrál své premiérové utkání v nejvyšší soutěži po příchodu ze Záhřebu, ve 35. minutě. Podle rozhodčích Oldřicha Hejduka a Romana Mrkvy byl jeho zákrok v souladu s pravidly, komise však na základě podnětu Komety rozhodla jinak.

Předseda disciplinárky Karel Holý v odůvodnění sice poukázal na fakt, že Krejčík se do nepříznivé situace dostal svojí snahou odehrát puk u mantinelu a následným čelním postavením k mantinelu, Vandase nicméně potrestal.

„Na náhlou změnu postavení nemohl Vandas reagovat a nelze mu tuto skutečnost přičíst k tíži. Přitěžující okolností je, že Vandas vedl svůj zákrok ve vysoké nájezdové rychlosti a také se dopustil zřetelného přistrčení rukama do oblasti Krejčíkových zad,“ uvedl Holý.

Poukázal i na intenzitu ataku vítkovického útočníka i na skutečnost, že k souboji došlo v bezprostřední blízkosti u mantinelu a protihráč se mohl vážně zranit. Krejčík s krvavým zraněním v obličeji a otřesem mozku ze zápasu odstoupil.

Vedení Komety brněnského klubu v sobotu vyzvalo disciplinární komisi extraligy, aby zákrok prošetřila. „Vůbec nevím, co se stalo, bylo to ve velké rychlosti. Faul to asi nebyl, rozhodčí to tak posoudili,“ říkal hned po utkání Michael Vandas.