Obránce Musil už nebojuje o NHL. Příští sezonu stráví v Třinci

Rodák z Calgary, který je odchovancem jihlavské Dukly, strávil v zámoří osm let. Při působení v juniorské WHL si ho jako 31. hráče draftu 2011 vybral Edmonton, za který ale nastoupil pouze do čtyř zápasů během sezony 2014/15. Od té doby čekal na další šanci v NHL marně.

„Je to změna, těším se zpátky domů, vyzkoušet si zase evropský hokej. Mám cíle, proč se vracím zpátky. Jednou z mých snah je dostat se na olympiádu a na tu pojedou v příštím roce hlavně hráči z Evropy,“ prohlásil Musil, který v minulé sezoně poprvé mezi seniory oblékl reprezentační dres, do týmu pro světový šampionát se ale nakonec nedostal.

„Věřím, že to bude úspěšné angažmá, chci nejen všem v Třinci ukázat, že hokej umím. Chci hrát co nejlépe, mám velká očekávání a udělám vše pro náš úspěch,“ doplnil vnuk hokejové legendy Jaroslava Holíka.

„David má obrovskou motivaci přesvědčit o svých kvalitách, protože věří, že jeho zámořská část kariéry ještě neskončila. Navíc je to hráč s velkým srdcem a výborným charakterem. Je to skutečný hokejový bojovník, jakého do týmu potřebujeme,“ uvedl sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

V minulém ročníku odehrál Musil v AHL za Bakersfield a Tucson dohromady 60 utkání a připsal si 18 bodů za čtyři branky a 14 asistencí.