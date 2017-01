Třinečtí hokejisté o víkendu lámali hole i sérii bez vítězství

Adamský vybojoval puk za brankou, nahrál Irglovi a ten ve 40 vteřině prodloužení rozhodl o třineckém vítězství.

„Dnešní utkání jsme odehráli dobře. Pohyb a agresivita byla úplně jiná než v těch předešlých zápasech, které se nám nepovedly a v nichž jsme vůbec nebodovali. Bohužel jsme nedali ty další góly,“ řekl třinecký kapitán Zbyněk Irgl.

Sám mohl rozhodnout v 56. minutě, kdy jel zleva na brankáře Machovského, který jeho střelu vyrazil. „Chtěl jsem gólmana trochu překvapit, myslel jsem, že bude čekat střelu nahoru, takže jsem mu to dával na beton, ale nezvedl jsem puk, jak bych chtěl,“ popsal Irgl svou šanci.

Uznal, že hostům pomohly přesilovky ve druhé třetině, když při té v pěti proti třem snížili na 2:1.

„To byla škoda, protože do té doby jsme měli hru ve svých rukách a hráli jsme hokej, jaký bychom si představovali,“ uvedl Zbyněk Irgl. „V první třetině jsme dominovali, hráli jsme to, co jsme chtěli, ale je velká škoda, že jsme nevyužili přesilovku pěti proti třem,“ zmínil třinecký trenér René Mucha 29vteřinovou výhodu. „Bohužel ve druhé třetině jsme sami našimi fauly nakopli hosty. Pak to byl boj.“

Mucha připustil, že kdyby byli Třinečtí na vítězné vlně, tak by zřejmě utkání dotáhli k tříbodové výhře. „Ale zaplať pánbůh, že Zbyněk v té první minutě prodloužení, kdy se dostal do šance, nezlomil hokejku.“ Zlomených holí bylo na jedno utkání hodně, čtyři třinecké a jedna plzeňská. Čím to?

„Buď přestaneme chodit do posilovny, anebo musíme změnit dodavatele...,“ usmál se Mucha. „Ale ne. Bohužel ve chvíli, kdy se vám nedaří, tak se ty věci stávají. Není to tak, že bychom hokejky lámali jenom my.“

Třinecký útočník Daniel Rákos připomněl, že zlomená hůl Ocelářů rozhodla prodloužení v Pardubicích (4:5). „Domácí poté šli tři na jednoho našeho hráče, který byl bez hokejky.“

Rákos podotkl, že kdyby hokejky lámal jen jeden hráč, mohla by to být špatná série holí. Včera však hned dvě zlomil Cory Kane. „Tak to on má asi velkou sílu,“ dodal Daniel Rákos.