Třinečtí čekají na plný bodový zisk pět zápasů, i tak zůstávají druzí

Hokejisté Třince připouštějí, že jsou v křeči, v menším útlumu. Ale doufají, že nedělní výhra nad Plzní 3:2 v prodloužení je znovu nakopne.

„Některé minulé zápasy nám nevyšly, dva tři jsme odehráli opravdu špatně, nebyl to náš hokej, ale teď se k němu vracíme,“ upozornil třinecký kapitán Zbyněk Irgl na předešlé duely, v nichž Oceláři bodovali v Pardubicích a s Plzní.

Proč šla výkonnost Třince dolů? „Bohužel jsme se neprosadili střelecky, ta produktivita není taková, jak bychom si přáli, ale pracujeme na tom. Máme dva měsíce do play-off a na to se musíme připravit,“ upozornil Irgl.

„Sezona je dlouhá, takže celých osm měsíců jen těžko udržíte jednu vysokou úroveň, která by zajišťovala samé výhry,“ podotkl třinecký sportovní manažer Jan Peterek. „Pokles formy přišel, ale po malých krocích se znovu snažíme dostat nahoru. A dílčí úspěchy jsou body z Pardubic a s Plzní.“

Třinecký trenér René Mucha vidí problém v nevyužívání šancí. „I nyní s Plzní jsme měli přečíslení, dobré příležitosti, ale nevyužili jsme je. Je to samozřejmě trochu taková křeč. Ve chvíli, kdy máme zakončovat, to chceme ještě něčím vyšperkovat. V tréninku na to děláme cvičení, tam už ty góly padají, což ukázala první třetina s Plzní. Bylo tam clonění před branou, z toho jsme dali dva góly.“

Peterek je přesvědčený, že Oceláři v nedělním střetnutí nechali na ledě srdce, dřeli. „Je těžké udržet tempo, nasazení celých šedesát minut, ale už šlo vidět, že výkonnost jde nahoru,“ prohlásil Peterek. „Dohrávání soubojů, bruslení, nasazení bylo enormní. Od toho bychom se měli odrazit.“

Irgl: Všichni nás kritizují, ale jsme druzí

Mohou dva body s Plzní zbavit Oceláře nervozity, která se vkrádala do týmu po čtyřech porážkách?

„Tak nervozita...“ odmítl Irgl. „Všichni nás kritizují, na což mají právo, to je každého věc, ale my jsme druzí. Místo aby někteří lidé za námi stáli, tak nás kritizují, což se mi osobně nelíbí. Ano, vypadly nám tři zápasy, ale jinak po celou sezonu předvádíme dobrý hokej.“

Podle získaných bodů je to zatím třetí nejlepší sezona Ocelářů z jejich dvaadvaceti mezi elitou. Mají 78 bodů, což je 63,4 procenta všech možných. Lépe na tom byli jen v ročnících 2014 až 2015 (74,8 procenta) a 1997 až 1998 (65,9 procenta). „Sezona je rozjetá parádně a byli bychom rádi, kdyby tak i skončila,“ prohlásil Peterek.

Přesto tvrdí, že mužstvo je pod tlakem. „Ale v Třinci to tak je pořád,“ dodal. „Hráči sami na sebe tlačí, chtějí maximum, jsou na sebe přísní. Když se nedaří, tak je to mrzí.“

Pomůžou týmu fandové?

Přesto nároční třinečtí fanoušci pískají i ve chvílích, kdy by mužstvo potřebovalo jejich podporu.

„Byli bychom rádi, kdyby nám fandové v závěru sezony pomohli, aby předali hráčům potřebnou energii, protože v play-off rozhodují detaily,“ řekl Peterek. „Vím, že fanoušci chtějí vidět atraktivní hokej, ale právě v době, kdy se mužstvu nedaří a nemá převahu, měli by mu pomoci, aby se znovu dostalo nahoru.“

Peterek z vlastní zkušenosti ví, jak může být pískot příznivců nepříjemný. „Když jsem ještě hrál, štvalo nás to, výkonu to nepomohlo. Snažil jsem se ale soustředit na svůj výkon.“

Manažer Peterek nevyloučil, že v týmu dojde k nějaké hráčské výměně. „Je to dennodenní práce, ale ne všechny nabídky jsou přijatelné.“

Trenéři se tým pokusili oživit i povoláním útoku mladíků Jašek, Hladonik, Cienciala z prvoligového Frýdku-Místku. A trenér René Mucha je po utkání s Plzní chválil.

„První třetinu odehráli výborně, moc nám pomohli, i když to nemají jednoduché, protože nastoupili za Frýdek-Místek ve středu, v sobotu a znovu v pondělí a v neděli hráli u nás,“ řekl Mucha. „Ale výkony na farmě si řekli o to, být tady.“

Jenže podle Muchy není jednoduché vytáhnout hráče z Frýdku-Místku. „Úkolem je i to, aby se farma nedostala do baráže, aby nebyla ohrožena sestupem. A tito hráči jsou pro Frýdek-Místek rozdíloví, hrají přesilovky, oslabení.“