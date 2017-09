Nejsem nějaký výbušný typ, říká třinecký kapitán Krajíček

Lukáš Krajíček přiznává, že dosud se většinou soustředil sám na sebe. Teď, coby kapitán, bude mít zodpovědnost za celé mužstvo.

„Ty áčka, céčka (C má na dresu kapitán, A jeho asistenti – pozn. red.) měli většinou ostatní kluci, takže teď to je pro mě něco nového,“ uvedl čtyřiatřicetiletý Krajíček, který odehrál 328 zápasů v NHL, 257 v KHL a 82 v extralize, přičemž s Třincem má titul.

Co tomu říkáte, že jste kapitán?

Je to pro mě velká čest. A tím, že mě zvolili, mi kluci udělali radost.

Už se na vás spoluhráči obracejí s nějakými požadavky?

Každý den. Teď v přípravě se to týkalo obědů, večeří, cestování, toho, kde budeme spát, jestli pojedeme na zápas o den dříve nebo až v den utkání. Takové dotazy chodí i na Ádu a Růžu (Martina Adamského a Martina Růžičku, kteří jsou zástupci kapitána – pozn. red.). Ale není to nic strašného, co by se nedalo řešit.

Ve své kariéře jste zažil už hodně kapitánů. Inspiroval vás někdo z nich?

To ano, třeba Bonki (Radek Bonk) tady v Třinci. Byl tady dlouho, kluci ho měli rádi. Ten věděl ve správný moment, co v šatně říct, ať se už vyhrávalo, nebo ne. To byl pro mě takový správný lídr, i když jsem ho zažil jen jednu sezonu. Ale naučil jsem se od něj hodně.

A co kapitáni v zámoří?

Těch kluků byla spousta, ať už Chris Pronger, Sedinové, když jsem byl ve Vancouveru, nebo Lecavalier v Tampě. Kolikrát ty hvězdy byly povahově lepší než někteří hráči na hraně NHL. Byli ochotni pomoci mladým, kteří přišli nově do týmu a potřebovali poradit třeba s bydlením. Budu se snažit mužstvo vést podobně.

„Kluci, kteří jsou v týmu, předvedli, že v něm nejsou jen kvůli svému mládí.“ Lukáš Krajíček, kapitán Ocelářů Třinec

Dokážete si v šatně říct svoje?

Nejsem nějaký výbušný typ. Když je potřeba něco říct, tak to řeknu, ale nejsem tam sám. Naše šatna je plná zkušených hráčů, každý může říct svůj názor, když je to namístě. Zatím žádný výbuch nebyl potřeba. Ale uvidíme.

Měl jste dříve potřebu spoluhráčům v šatně něco říkat?

Přišlo to s věkem, kdy jsem pochopil, že už musím pro tým dělat trochu více, hecovat ho, ať už v kabině, nebo na střídačce. S tím jsem problém neměl, to k tomu patří. Ale budu mít pomocnou ruku v případě Ády a Růži.

A debatovat budete muset i s rozhodčími. Jak jste na tom v tomto případě?

Několik desítek (desetiminutové osobní tresty – pozn. red.) jsem už dostal, ale bylo to většinou v Rusku. Tam byl jiný trend. Třeba v Minsku jsem si namlouval, že nám škodí, když bylo utkání na hraně. Několikrát jsem se neudržel a pár špatných slov padlo, ale nejsem na to hrdý. Teď budu na ledě moci s rozhodčími komunikovat, ale doufám, že nebudu muset nic řešit v nějakém afektu.

Třinečtí před touto sezonou vyhlásili, že chtějí do mužstva zapojovat více mladých hráčů. Daří se to?

Je to dobré, ale až čas ukáže, jak se to daří. Moc zápasů jsme zatím neodehráli, navíc jsme celou přípravu většinou hráli na tři lajny a šest beků. Utkání v Lize mistrů ukázala už více. Kluci, kteří jsou v týmu, předvedli, že v něm nejsou jen kvůli svému mládí. Svou šanci si vydřeli. Ale uvidíme.

Takže?

Chceme chytnout začátek sezony. Nemůžeme se bavit o tom, že tady máme nějaké mladé kluky a že uvidíme po pěti špílech, jak to půjde. Díváme se na to tak, že v pátek začínáme a už jedeme naplno.

Vy s jedním z mladíků, s Adámkem, hrajete v obraně. Jaký je?

Je to kvalitní hráč, který poroste každým zápasem. Hrát s ním mi vyhovuje. Samozřejmě se ještě musí hodně učit, ale má velký potenciál. A je to dobrý kluk i do šatny.

Začínáte v Brně na ledě mistrovské Komety. Sledoval jste ji v přípravě?

V televizi jsem viděl několik třetin z jejich zápasů v Lize mistrů. Hráli výborně, ten tým v podstatě zůstal pohromadě. Starší kluci, kteří Kometu táhli minulou sezonu, jsou v Brně pořád. Budou silní.

A vy byste mohli být také ještě silnější, jelikož šéfové klubu jako možnou posilu oslovili Jaromíra Jágra. Co vy na to?

Pro něj je priorita NHL, kvality na to má, aby tam dále hrál. Když se objevilo, že by mohl jít do Třince, tak jsme ani nevěděli, jestli to není nějaká sranda, nebo co se děje. Ale ta nabídka očividně padla. Nedopadlo to zatím, tak budeme čekat, co dál.

Je to téma v třinecké kabině?

Jo, bavili jsme se o tom. Jarda je legenda, a kdyby přišel, určitě by nám to pomohlo, ale musíme být realisté – on je pořád hráčem NHL.

Jenže čas běží a pořád nemá v NHL smlouvu.

Záleží na něm. Spíše si však myslím, že pokud by nešel do zámoří, tak by zůstal poblíž Prahy, aby to měl blíže domů. Ale to je můj názor.

Jágrův příchod do Třince by moc neseděl s filozofií klubu omlazovat mužstvo a dávat příležitost mladým hráčům...

Přesně tak. Ale zase moc lepších učitelů než on není. Když jsem s ním hrál, koukal jsem na něj jako na boha, třeba na mistrovství světa. Je to člověk, který toho moc dokázal v hokeji i v životě. Od něj se dá naučit spousta věcí.