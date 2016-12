Třinecký Kreps: Sklopit hlavu po jedné třetině? To přece nejde

Co se dělo v kabině po první třetině? Vaše hra v ní vypadala velmi bídně.

Řekli jsme si, že je to neakceptovatelné. A ty další dvě třetiny jsme odehráli suprově.

Žádný náznak skepse nebyl?

Hokej je hra na tři třetiny. Nejde po první sklopit hlavu a vypustit to. Do druhé části jsme přišli jako úplně jiný tým.

Výhra v zápase, který se nevyvíjí příznivě, tým obvykle povzbudí. Platí to?

To, co jsme předváděli ve druhé a třetí třetině, chceme přenést do dalších zápasů a hrát tak celých šedesát minut.

Co rozhodlo o vaší výhře?

Využili jsme přesilovku, to byl klíčový moment zápasu. Dost jsme na nich zapracovali.

A pomohl vám i gólman Hamerlík, že?

Hamas chytal výborně, vyhrává nám zápasy.