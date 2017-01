Musíme se zase vrátit k důrazné hře, burcuje třinecký bek Milan Doudera

V polovině utkání s Vítkovicemi jste otočili stav na 3:2 dvěma góly během 23 vteřin. Čím to, že jste vedení neudrželi?

Pustili jsme Vítkovice na koně tím, že na začátku třetí třetiny vyrovnaly, a pak už dominovaly.

Proč jste nezvládli vstup do třetí třetiny?

Těžko říct, ale my jsme nezachytili začátek ani jedné třetiny, pokaždé jsme dostali góla. To by se nám nemělo stávat.

Brzy jste dostali góly i předtím doma s Mladou Boleslaví. Jde o nesoustředěnost, nebo o shodu náhod?

Je to souhra náhod. Bohužel teď se to stalo dvakrát za sebou, ale pokud si dobře pamatuji, tak předtím se nám to nestávalo. Musíme se více koncentrovat. Možná jsme teď trochu polevili. Těžko říct.

Nepolevili jste hlavně v obraně? Nepůsobí už tak kompaktně jako dříve.

Nevím, ale je pravda, že předtím jsme dostávali málo gólů, byli jsme nejlepší, co se týče obdržených branek. Teď jsme je poslední dobou začali dostávat, ale musíme začít každý sám od sebe.

Vítkovice vám daly šest gólů, tolik jich dosud v této sezoně v žádném extraligovém utkání nenastřílely.

To bylo tím, že oni už pak byli v laufu a dělali si, co chtěli, nějaké parádičky. My na ten zápas musíme rychle zapomenout.

V pátek hrajete v Pardubicích. Jak těžké bude zabrat? Prolomit sérii porážek?

V extralize nenajdete lehkého soupeře. Bude to těžké, ale musíme se z toho sami vyhrabat.