Třinecký bek Jank na křídle: Kluci mi radili, ať mlátím prkna napravo

„Naposledy jsem hrál vpředu někdy v šesté třídě, když jsme v Milevsku měli málo útočníků,“ přiznal Jank, který v sestavě v pátek v Brně chyběl.

Proč volba padla na něj? „Nemyslím si, že bych byl z nás obránců nejofenzivnější, spíš pan trenér nechtěl rozhazovat obranné dvojice a já byl navíc,“ podotkl Jank. Přiznal, že před utkáním se ptal útočníků co a jak. „Říkali mi, ať mlátím ta prkna napravo. Byl jsem tam jako bludný Holanďan.“

Od druhé třetiny se po zranění Lukáše Krajíčka vrátil do obrany. „Jsem zarputilý obránce, který brání. Když občas vystřelím, jsem rád.“ Hlavně ho těší, že na něj nenaráží Šimon Hrubec, který dal gól v přípravě, že jich má více než on. „V přípravě jsem se naštěstí taky trefil,“ usmál se Jank.

Překvapil svým postem v útoku soupeře? „Asi si toho ani nevšimli. U brány jsem se moc nemotal. Spíš jsem se k ní nedostal...“

Spoluhráči Janka chválili, když si jednou obhodil obránce a nahodil puk do třetiny. „Jinak se mě snažili povzbuzovat. Musím říct, že útočníci mají fyzicky náročnou práci. Bruslit, vracet se zpátky, hlídat hráče z druhé vlny. Ale je fakt, že to mají zažité. Sváča s Činelem (Svačina a Cienciala) mi říkali, ať improvizuji.“

V úterý hrají Třinečtí v Jihlavě. Opět s Jankem v útoku? „Jsme trochu pomláceni, a tak uvidíme, jak to dopadne. Jsem připravený na jakoukoliv situaci, ale samozřejmě ne na to, abych šel do branky, to by nebylo dobré,“ usmál se Bohumil Jank. Může být ale klidný. „V úterý bude v obraně,“ prohlásil trenér Varaďa. „Ale s místem v útoku se popasoval parádně.“

Nedělní duel kromě obránce Lukáše Krajíčka nedohrál ani útočník Jakub Petružálek. „Oba čeká v pondělí vyšetření,“ uvedl Václav Varaďa. „U Petružálka, který má zranění v dolní polovině těla, to vypadá, že nám v tomto týdnu už nepomůže.“