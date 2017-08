Třinecký Martin Růžička: Na srpnový start sezony se dá připravit

„Venca (trenér Václav Varaďa - pozn. red.) mi to dal příkazem, prostě mě vybral, a tak jsem vyrazil do Prahy,“ řekl Martin Růžička.

Takže jste tváří týmu pro Ligu mistrů, i když s ní žádné zkušenosti nemáte?

Tvář, to asi ne... A pokud jde o Ligu mistrů, tak tu jsem opravdu nikdy nehrál.

Třinec v Lize mistrů Liga mistrů začne 24. srpna. Utká se v ní 32 evropských celků v osmi skupinách. Třinečtí se do ní probojovali coby druhý tým základní části minulého ročníku extraligy. Oceláři do soutěže vstoupí doma 25. srpna od 18.00 s dánským Esbjergem a dva dny nato přivítají od 14.00 německý Mannheim. Jejich dalším soupeřem ve skupině D je švédský HV71 Jönköping.

Co jí říkáte?

Těším se. Jsem zvědavý, jaká bude kvalita zápasů. Se švédským klubem i Mannheimem to určitě budou hodně zajímavé zápasy. Ten dánský celek neznám, ale i s ním to bude pěkná konfrontace.

Liga mistrů startuje v srpnu, kdy ještě běží příprava. Není to na škodu?

Pokud jde o mě, tak je to jedno. V Rusku jsme začínali Kontinentální ligu dvacátého srpna. Tak je to rozlosované a termíny zápasů jsme věděli hodně dopředu, takže se na to dá připravit.

V Lize mistrů ubyly kluby, které s mistry neměly nic společného. Má tak méně účastníků. Zvýší to prestiž soutěže?

Určitě. Co jsem viděl, tak budou startovat špičkové týmy. Půjde jen o to, jak Ligu mistrů pojmou, ale její prestiž by to zvednout mělo.

Co se dá čekat od Třince?

Zkusíme se dostat co nejdále, ale hlavně musíme být mezi dvěma postupujícími ze skupiny.

Už si vaše sestava sedá?

Nějaké varianty a vazby jsme už našli, ale pořád vše ladíme. Nějakou dobu to ještě potrvá. Tak to však je každý rok.