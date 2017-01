Herní krize? Kdepak, odmítají trable třinečtí hokejisté

Jsou třinečtí Oceláři v krizi? Nebo jen v menším útlumu? „Možná to menší krize je,“ připustil obránce Lukáš Krajíček.

Naproti tomu trenér René Mucha to odmítl: „Neřekl bych, že je to útlum. Prostě v rozhodujících chvílích teď nedáváme góly. A musíme být agresivnější.“ Většina třineckých hokejistů krizi odmítá.

„Je však pravda, že bez zakolísání těžko odehrajete celou sezonu. U nás je však polevení načasované docela špatně, protože se blíží play-off,“ upozornil třinecký obránce Milan Doudera, že do konce základní části zbývá třináct kol.

„My si nemůžeme takové výkyvy dovolit. Už bychom se pomalu měli soustředit na vyřazovací část soutěže, v ní bude rozhodovat každá chyba, takže pro nás už je každý zápas takový play-offový. Musíme je ubojovat.“

V třinecké sestavě momentálně chybějí dva zkušení hráči, obránce Lukáš Galvas a útočník Martin Růžička. Galvas kvůli svalovému zranění, Růžička měl otřes mozku. Oba už s týmem opět trénují, takže by se brzy měli vrátit na led.

„Máme sice nějaké marody, ale na to se nebudeme vymlouvat,“ prohlásil René Mucha. „Některé hráče jsme měli zraněné nebo nemocné už dříve a ta utkání jsme zvládali.“

V třinecké kabině je nyní větší ticho, než tomu bývalo. V čem je problém? „Pořád jsme druzí, nic se – v uvozovkách – neděje, nevěšíme hlavy,“ prohlásil Milan Doudera. „Jen se musíme nad tím nynějším výpadkem zamyslet, říct si, kde je chyba, a snažit se z toho poučit.“

Milan Doudera odmítl, že by Třinecké ukolébalo dlouhodobé vedení v soutěži, které drželi do páteční domácí prohry s Mladou Boleslaví 0:3. „To si nemyslím. Je to jen taková momentální série. My se musíme snažit hodit to rychle za hlavu a poučit se.“