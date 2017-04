Sestava hokejové reprezentace působí nadějně. Zaútočí na medaili?

Takový dojem na něj národní tým i rychlost cvičení udělaly.

Za sedm dnů startuje v Paříži světový šampionát a poté, co ve středu přišla ze zámoří zpráva, že dorazí i útočník David Pastrňák, působí reprezentace silně.

A téměř bez velkých slabin.

„Je šance na medaili. Ten tým se mi hodně líbí. Posílili ho kluci z NHL, k tomu máme šikovné hráče z Evropy, kteří jsou v nároďáku už dva tři roky a vyhráli se. Tým je o hodně silnější než loni,“ míní Novotný. Zašel i na návštěvu do kabiny, aby pak hlásil: „Po pár minutách poznáte, že je ta parta super.“

I kouč Vladimír Vůjtek, který reprezentaci vedl před rokem, souhlasí: „Kádr je rozhodně silnější, než byl ten loňský. Prokázat to ale musí na ledě. Prostor mezi úspěchem a neúspěchem je strašně malý.“

Dál ho dusí zklamání z loňska, kdy tým šlapal v základní skupině, pak ale prohrál ve čtvrtfinále. „A celé se to znegovalo.“

Ne, nic nezaručuje, že tým tentokrát snadno poskočí do semifinále, zvlášť podíváte-li se na sestavu Švédska, Kanady či Ruska. Vlastně ani není jistota, že v play-off bude, přesto výčet jmen budí před startem turnaje z českého pohledu optimismus. „Na všech postech je to dobře vyvážené. Máme tři gólmany a všichni mohou být jedničkou,“ ví Novotný.

Vyvoleným bude Petr Mrázek, který odchytal i čtvrteční zápas proti Finsku. V Českých Budějovicích dostane během Euro Hockey Tour ještě jednu příležitost. Mezi Dominikem Furchem a Pavlem Francouzem se rozhodne o pozici dvojky.

V bráně tedy potíž není.

Po letech, kdy byla nejslabším článkem týmu, není ani defenziva v kdovíjak zbídačeném stavu. Jsou v ní tři beci z NHL (Gudas, Kempný, Kindl), další dva do zámořské ligy po mistrovství míří (Jeřábek do Montrealu a Šimek zřejmě do Rangers).

Trenéři obranné páry nasazují tak, aby v nich byl vždy jeden bek z NHL a jeden z Evropy, což chválí i Novotný: „Trenérský štáb, co teď máme, to dělá hodně dobře. Jsou v něm kluci ze zlaté generace, kteří hokeji rozumějí. A pánové Jandač s Kalousem jsou zkušení.“

VIDEO: Voráček, Gudas a další. Hráči z NHL se připojili k reprezentaci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Teď útok. První lajnu zatím Jandač plánuje ve složení Voráček, Plekanec, Červenka. A jelikož se centr Plekanec k týmu připojí až ve středu v Paříži, ve čtvrtek za něj „zaskakoval“ Petr Holík. Ve druhé formaci zřejmě bude mít místo David Pastrňák, posila „last minute“.

Dvacetileté křídlo má za sebou životní sezonu v NHL. I s play-off nasázel 36 branek, teď je před ním podpis lukrativní smlouvy, která ho zřejmě zajistí na celý život. Jiní by v takové situaci na šampionátu neriskovali. Omluvili by se. On ale ne. „Moc se těším,“ vzkázal.

„Klobouk dolů, smekám před ním, moc si toho vážím a mám k němu velký respekt. Dnes je situace taková, že hráči bez smlouvy se bojí jet. Bojí se, že by se zranili, což chápu. On ale ukázal, že pro něj kontrakt není priorita, ale chce hrát a pomoct nám,“ řekl o něm generální manažer Martin Ručinský. „Za nás to bylo jiné. Když jsme byli nějak pohromadě, měli dvě nohy a dvě ruce, tak jsme vždy rádi jeli.“

7 hráčů z NHL je teď v kádru české hokejové reprezentace. Loni v Moskvě to byli čtyři. 5 let Češi čekají na medaili ze světového šampionátu. Poslední je bronz z Helsinek 2012.

Pastrňák by pak vedle sebe mohl mít Jana Kováře a Lukáše Radila. Existuje ale samozřejmě víc variant, třeba, že by se posunul místo Červenky do první formace. Úplně zapovězený není ani přílet Davida Krejčího, Pastrňákova spoluhráče z Bostonu. Vzhledem k jeho nedávnému zranění jsou však šance nevelké. „Jsme domluvení, že si zavoláme v pátek, protože musí absolvovat prohlídky,“ říká Ručinský.

Další pozitivní aspekt: tým má přirozené lídry. Jakuba Voráčka. A především Tomáše Plekance.

Muž, kterého čeká desátý šampionát a jemuž v kariéře zlato chybí. Přilétá klidně i pár dní po vyřazení. Vůjtek líčí: „Do loňska jsme se osobně neznali. Zavolal jsem mu, jestli pojede, a on: ‚Samozřejmě, co bych jiného dělal?‘ Je to charakter.“

Martin Ručinský přidává: „On je srdcař. Nechce končit sezonu, hokej ho baví.“

Dočká se už v Paříži velkého triumfu?