My z Evropy mluvíme anglicky. Experiment na ledě začíná

Hokej

Zvětšit fotografii Anže Kopitar má být kapitánem evropského týmu na Světovém poháru. Co ukáže? | foto: AP

dnes 7:54

Kdo chce chytit kouče Ralpha Kruegera za slovo, najde si spoustu příležitostí. Jenže on to má opravdu těžké, a tak musí krátce po sobě použít tyto dvě formulace: „Prací trenérů bude, abychom všechny národnosti propojili, ale aby hráči zároveň mohli reprezentovat své vlastní země." Že to nejde? Jenže přesně tohle v příštích dnech a týdnech bude mít jakožto šéf Týmu Evropy za úkol. Na Světovém poháru má sloučit teoreticky neslučitelné.