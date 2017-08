Dva ukrajinští hokejisté mají kvůli úplatku na MS zastavenou činnost

O suspendování hráčů rozhodlo vedení ukrajinské hokejové federace. Dvaadvacetiletý gólman Zacharčenko a stejně starý bek Varivoda přiznali, že v průběhu domácího turnaje přijali 30 tisíc dolarů (670 tisíc korun) za to, že Ukrajina prohraje s Koreou, a to alespoň dvoubrankovým rozdílem.

V dopise, který každý z nich napsal zvlášť 29. dubna a adresoval ho ukrajinskému webu Obozrevatěl, slibují, že peníze vrátí, když nebylo dosaženo požadovaného výsledku. Utkání skončilo po 60 minutách 1:1, Korejci pak zvítězili v nájezdech a i díky tomu si zajistili premiérový postup mezi elitu.

Hráči zatím nepotvrdili autenticitu dopisů, zvláštní vyšetřovací komise je však předložila k přezkoumání ukrajinskému centru forenzní expertízy. „A podle závěrů specialistů byly oba dokumenty psány osobně Zacharčenkem a Varivodou,“ uvedl místopředseda ukrajinské federace Georgij Zubko.

„V souladu s našimi pravidly a regulemi IIHF jsou oba hráči potrestáni zákazem startů. Tím to pro nás nekončí a pokračujeme ve vyšetřování a zjišťování dalších faktů. Mohou se objevit nové postavy celé kauzy a nejen mezi hráči, ale také mezi funkcionáři. Uděláme vše pro to, aby všechny soutěže, které se dotýkají ukrajinského hokeje, probíhaly v souladu s principy fair play. A ti, co se budou snažit zmanipulovat výsledky, musí počítat s obrovskými tresty,“ dodal Zubko.

Důvodem úplatku byly zřejmě sázky a Korejci do něj nejsou nijak zapleteni. Hlavní kouč ukrajinské reprezentace Alexander Savickij, jenž v sezoně 1994/95 jako hráč krátce působil v Plzni, se však zdráhá uvěřit tomu, že by zápas na MS mohli ovlivnit dva hráči.

„Nevím... Pokud tomu dobře rozumím, tak pro sázku požadovaný výsledek nevyšel. A to ví i federace. Čekám, co bude. Snažili jsme se dovolat Eduardovi, ale nepodařilo se nám to. Varivoda netrénuje, byl zraněný a léčí se v Chersonu. Ani jeden z nich od té doby nekomunikuje,“ uvedl Savickij a zpochybnil i pravost dopisů obou hráčů. „Nějak se mi tomu celému nechce věřit, že by to měla být pravda,“ dodal.