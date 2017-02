Jak Šlégra přepral Konečný. Ústecký hokej slavil sedmdesátiny

Olympijský šampion Jiří Šlégr na lopatkách! Legendárního bitkaře a svalovce při zápase hvězd Česka a ústeckého Slovanu, který v pondělí exhibicí oslavil 70. hokejovou sezonu ve městě, složil k ledu ve srandabitce boxer Lukáš Konečný v domácím žlutém dresu.

Profesionální exmistr světa pak jel ke svým svěřenkyním Sedláčkové a Bytyqi, které se taky praly, zavrávoral a padl mimo scénář na záda.

Ústecký hokej vychoval i olympijské šampiony * Klub založen v roce 1946 jako Sokol Ústí, později LTC, Spartak, Armaturka a Chemička, po jejím zániku v roce 1963 vznikl Slovan. * Pod názvem Slovan Ústečtí Lvi hrál klub v sezoně 2007/08 poprvé extraligu, ovšem hned sestoupil. * Nejslavnější odchovanci: olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu Milan Hejduk, zlatý olympionik a mistr světa Jan Čaloun, mistři světa Petr Rosol a Martin Štěpánek. * Tým je nyní v 1. lize. Klubové barvy jsou žlutá, modrá a bílá. Ústecký zimní stadion pojme 6 500 diváků, k sezení je 4 750 míst.

Možná tohle byl symbolický obrázek pro ústecký hokej; kolikrát on se rval s krušným osudem! Dvakrát dokonce klub zkrachoval, v letech 1963 a 2014, parta nadšenců hned založila nástupnický oddíl. A když před 20 lety Slovan prodal prvoligovou licenci do Chomutova, to bylo mezi fanoušky haló!

I teď by si přáli šťavnatější časy, vždyť Slovan si jen jedinkrát zahrál elitní soutěž, jinak je na severu ve stínu Litvínova a už i Chomutova. Kotel vytáhl nostalgický transparent s nápisem „Dobří holubi se vracejí. Bohužel jen na den“ a kolem toho malé kartonky s čísly a jmény ústeckých hokejových osobností.

Ale hlavně bylo veselo.

Na ledě se bezkontaktně proháněli zlatí olympionici, držitelé Stanleyova poháru i mistři světa Reichel, Šlégr, Čaloun, Kučera, Štěpánek, Ščerban a další modly. Po jednom hřišti klouzali otec Antonín Hanzl a jeho synové Robin s Martinem, opory Litvínova. A znovu se složil útok Janků, Pazourek, Antoš, který Ústí s velkou pompou dotáhl do extraligy.

Před zápasem zněla Óda na radost v podání dívčího sboru Luscinia, během něj se děly skopičiny. Hráči popíjeli z pípy u střídaček, trenér českých hvězd Vladimír Kameš rozhodčím na led hujerovsky přinesl švestičky, aby odvolali vyloučení, což také udělali.

Arbitrů v jednu chvíli bylo šest, na ledě posvačili z batohů na zádech, od brankáře Salfického dostali i krabici vína a z amplionů znělo filmové: Neber úplatky, neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš! Bavič Salfický si v betonech střihnul trestné střílení, překonal Orcta a skočil šipku, později musel dýchnout do alkoholtesteru, neprošel, ale z penalty neinkasoval.

Fanoušek Fantomas alias ústecký mecenáš Vasil Simkovič, který hodil úvodní buly, ukázal na kostce video ze své návštěvy velikána Jaromíra Jágra. „Moc příjemné, že se s ním Fantomas mohl potkat poprvé naživo. Tenhle dárek mi dala dcera Jiřinka k narozeninám,“ říkal moderátorovi do mikrofonu.

Výsledek? Před 2 144 diváky vyhrály Hvězdy Česka 14:10.