Roubíkův nejsmutnější hattrick. Udrží hokejisté Ústí šestku?

„Mohl to být hezký večer, ale teď je to celé zkažené. Samozřejmě člověk radost má, když dá nějaké góly, ale když vám pak takhle uteče zápas, je to k naštvání. A v kabině je to teď hrozné,“ povídal mazák Roubík po porážce.

Ústí vedlo 3:0, 4:1 i 5:3, nakonec se ale stejně zápas dostal do prodloužení. Když Jergl 77 vteřin před koncem základní hrací doby v power-play srovnal, radostí se zakousl do hokejky. A po dvou minutách nastavení zajistil bonusový bod Dukle Říha. Pro Slovan je to pořádná komplikace, kolo před koncem sice drží šestou příčku a přímý postup do play-off, jenže sedmý Prostějov ztrácí jen bod a Ústí dnes jede na led páté Třebíče, která má o bod víc než Slovan.

K jistotě přímého postupu tak Ústí potřebuje v Třebíči vyhrát aspoň za dva body. „Nejsme favorité, bude to těžké, obzvlášť tam. Třebíč doma hraje dobře, potřebuje taky vyhrát, bude to zápas o všechno. Spadnout teď do předkola by bylo smutné, ale když si to sami zpackáme, sami si to i vyžereme. Prostě musíme vyhrát,“ velí Roubík.

Přitom kdyby Ústí dotáhlo do úspěšného konce dobře rozehranou partii s Jihlavou, šestku by slavilo už v sobotu. „Nejsme dost zkušené mužstvo. Nemyslím si, že by někdo něco extra podcenil, spíš si to neumíme uhrát. A proto se to takhle v uvozovkách parádně zamotalo,“ kroutil hlavou Roubík.

Bude po pondělku slavit, nebo smutnit?