Ústí ve čtvrtfinále zase vyzve Kladno. Asi je nám souzené, říká Evan

Ústecký Slovan sice v pondělí padl 2:3 v Třebíči, ale Slavia udolala v sedmé sérii nájezdů Prostějov 2:1 a díky tomu se Ústí udrželo v elitní šestce. A jeho čtvrtfinálovým soupeřem bude třetí Kladno. „Musím se tomu smát. Asi je nám nějakým způsobem souzené,“ kroutil hlavou ústecký sportovní ředitel Vladimír Evan.

Slovan si situaci zkomplikoval domácí porážkou 5:6 v prodloužení s Jihlavou, přestože vedl 4:1, i tak ji měl ve svých rukou. V Třebíči by však musel vyhrát alespoň za dva body. Pak by skončil pátý a šel na čtvrtou Slavii. Jenže Třebíč doma nezaváhala, díky trefám Wasserbauera, Paták a Juráně urvala výhru 3:2, za Ústí korigovali Merta a Melka.

Pomoct tak musela Slavia, která udolala sedmý Prostějov až v sedmé sérii samostatných nájezdů. Ústí a Prostějov tak mají po 52 kolech shodně 77 bodů, pro Slovan rozhodla lepší vzájemná bilance.

„Díky přímému postupu do play-off můžeme už teď nazvat tuto sezonu jako nejúspěšnější z posledních tří,“ raduje se Evan. „Spadnout do play-out, bylo by to asi zklamání. Už před začátkem sezony jsme avizovali, že chceme do play-off. Každý rok jsme postupovalo výš. První sezonu jsme šli z desátého místa, loni z osmého a letos jsme to ještě vylepšili, což je paráda. Teď nás čeká výborný tahák pro diváky, bude to určitě otevřené. Spadne z nás respekt, máme splněno. A bude to parádní play-off,“ těší se Evan.

Čtvrtfinálová série začíná v neděli 26. února a výhodu domácího prostředí pro úvodní dva duely série bude mít Kladno.

V dalších zápasech posledního kola Most podlehl Frýdku-Místku 2:7 a Litoměřice porazily Kadaň 6:4. Přestože o sestupujícím je v podstatě rozhodnuto, protože Most ztrácí propastných 13 bodů, bude se hrát ještě skupina play-out.

„Uvidíme, jak to pojmeme, jestli dáme šanci mladým hráčům, nebo to dohrajeme se stávajícím kádrem. Musíme hráče donutit najít motivaci, odklouzat šest zápasů, to nikomu nic nedá,“ říká litoměřický kouč Daniel Tvrzník.