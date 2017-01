První den Utkání hvězd: Zazářil Crosby i McDavid, zpěvák Bieber to schytal

Pronger ukázal idolu dívčích srdcí, který je známým, byť přelétavým hokejovým fanouškem, jak tvrdý umí ledový sport být. Když poté někdejší vynikající obránce zaregistroval přítomnost objektivů kamer a fotoaparátů, při masáži Biebera na hrazení se pobaveně usmál.

Snímek culícího se vítěze Stanley Cupu a přimáčknutého Biebera poté obletěl celý svět a stal se virálním hitem.

Mezi populární chvíle se zařadil také proměněný nájezd v podání syna amerického hokejisty Ryana Keslera .Všestranný útočník nechal svého potomka Rykera nastoupit hned do dvou dovednostních soutěží, nejprve při střelbě od modré čáry a poté právě při penaltovém rozstřelu.



Kesler, kterého v Los Angeles coby hráče největšího rivala z Anaheimu nemají rádi, si užíval pohled na to, jak Ryker trefuje mezeru mezi betony Careyho Price, patrně nejlepšího gólmana současnosti. „Bylo to úžasné. Nejdříve mě diváci vybučeli a jemu pak aplaudovali. Ten gól, oslava, byl to parádní konec,“ usmíval se.



Důvod, proč bojuje o Richardovu trofej pro nejlepšího kanonýra NHL a aktuálně je s 28 góly nejlepším střelcem zámořské soutěže, ukázal při přesnosti střelby Sidney Crosby. Kanadský fenomén sestřelil čtyři terče na pět pokusů a byl ze všech hráčů nejrychlejší. Pittsburghský kapitán střílel za necelých 11 sekund.



Svou největší přednost potvrdil také Connor McDavid, hvězda Edmontonu a nejproduktivnější hráč NHL je známý svým bezkonkurenčním bruslením. Nikdo v Los Angeles neobkroužil ledovou plochu rychleji, McDavid dokonce atakoval rekord Dylana Larkina (13,172 sekundy).

Potřetí za sebou byl nejtvrdším střelcem Shea Weber, byť tentokrát poprvé v barvách Montrealu. „Je vždycky skvělé vyhrávat,“ prohlásil Weber. „Z nějakého důvodu letos nebyly střely tak rychlé jako obvykle,“ doplnil jednatřicetiletý zadák, který jako jediný překonal metu 165 kilometrů v hodině.



Poslední dva výrazné okamžiky se týkají disciplíny, při které stříleli brankáři i hráči ze čtyř různých čar (vzdálenější brankové, červené a obou modrých) na malé otvory.

Zazářil jak Mike Smith, občas horkokrevný gólman Arizony, tak Brent Burns, populární vousáč ve službách San Jose. Nemohl jsem tomu uvěřit. Byl jsem v šoku jako všichni ostatní. Byla to náhoda, ale bereme to,“ řekl Smith, když trefil nevelkou díru ze vzdálenosti 59 metrů.

Burns zase vymetl od půlky hřiště pravý horní růžek branky a vysloužil si ovace publika. I on se postaral o přiživení parádní show, která v neděli vyvrcholí samotným Utkáním hvězd, tedy turnajem ve hře tři na tři o jeden milion dolarů.