Mokrá výstroj. Nejšílenější zážitek. Když se venkovní hokej nepovede

Většinou jsou hráči a fanoušci zvyklí, že „open air“ duely komplikuje zapadající slunce nebo klasická zimní chumelenice.

Ovšem zápas mezi Bakersfield Condors a Ontario Reign (3:2 v prodloužení) na stadionu, kde vysokoškoláci obvykle hrají americký fotbal, měl zcela jinou kulisu.

Venkovní zápasy v teple Utkání v Bakersfieldu začalo při teplotě přesahující 14 stupňů Celsia. Na kalifornské počasí nejsou pořadatelé venkovních zápasů zvyklí. Ale „winter classics“ se už také ve slavné NHL konala v jižní oblasti Severní Ameriky. V lednu 2014 se střetli na baseballovém Dodgers Stadium domácí Los Angeles Kings a Anaheim Ducks. Počasí však tenkrát utkání pod širým nebem přálo.

Ledovou plochu dvě třetiny skrápěl prudký déšť.

Každou střelu i prudší přihrávku tak doprovázela menší vodní sprcha, jejíž kapky často letěly dál než puk.

V dresu domácího týmu zažil poněkud bizarní událost také český obránce David Musil, člen slavného hokejového rodu.

„Bylo to něco bláznivého,“ smál se po zápase útočník Ontaria Brett Sutter. „Rukavice a brusle nasákly tolik vody, že nabraly na váze snad i několik kilo.“

„Kdykoliv jste zabrzdili, nabrali jste na nůž brusle tolik sněhu, že se místo klouzání dalo jen chodit,“ popisoval Sutterův spoluhráč Jonny Brodzinski. „Ramenní chrániče, dres, všechno strašně ztěžklo. Zvlášť když někdo upadl a nabral vodu do rukavic, zažíval noční můru. Ovšem zároveň to byla i neobyčejná legrace.“

I přes tíživé podmínky si hráči Ontario Reign, farmy Los Angeles Kings, vytvořili během kritických prvních dvou třetin v lijáku dvoubrankový náskok.

Po druhé přestávce se počasí výrazně zlepšilo, přestalo pršet. A domácí Bakersfield Condors, záložní mužstvo Edmonton Oilers, toho využili k vyrovnání. U gólu na 2:2 si David Musil připsal asistenci.

„Ani se to nedá označit za hokejový zápas,“ hodnotil Griffin Reinhart z Bakersfieldu. „Ale oba týmy se s tím musely vyrovnat. Jsem rád, že se nám podařilo srovnat skóre a nakonec vybojovat další bod v prodloužení. Každopádně až se mě někdo za dvacet let zeptá na nejšílenější zážitek z hokejové kariéry, pravděpodobně to bude tento večer.“

„Zápas měl všechno, co mít měl - trochu deště, trochu mlhy,“ žertoval domácí obránce Mark Fayne. „Nebylo moc prostoru na nějaké parády, museli jsme hrát co nejjednodušeji. Naštěstí se před třetí třetinou podmínky výrazně zlepšily a hrací plocha začala konečně připomínat led.“