PŘEHLED: Aktivita se cení, uzávěrku přestupů ovládly Kometa a Sparta

Last minute přestupy udály se v posledních třech dnech přestupového období Kamil Brabenec , útočník

z Nových Zámků do Komety

, útočník z Nových Zámků do Jan Buchtele , útočník

z Jekatěrinburgu do Sparty

, útočník z Jekatěrinburgu do Jan Hlaváč , útočník

bez angažmá, do Sparty

, útočník bez angažmá, do František Hrdinka , obránce

z Linköpingu do Mladé Boleslavi

, obránce z Linköpingu do Petr Chaloupka , obránce

z Popradu do Pardubic

, obránce z Popradu do Jakub Krejčík , obránce

ze Záhřebu do Komety

, obránce ze Záhřebu do Tomáš Netík , útočník

ze Sparty do Třince

, útočník ze Sparty do Martin Procházka , útočník

ze Sparty do Plzně

, útočník ze Sparty do Tyler Redenbach , útočník

z Pardubic do Třince

, útočník z Pardubic do Kevin Sundher , útočník

z Readingu do Olomouce

, útočník z Readingu do Jiří Smejkal , útočník

ze Záhřebu do Sparty

, útočník ze Záhřebu do Rastislav Špirko , útočník

z Třince do Pardubic

, útočník z Třince do Marek Trončinský, obránce

z Mladé Boleslavi do Pardubic