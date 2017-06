NHL má silného panovníka. V čem tkví kouzlo hokejového Pittsburghu?

„Obhájit pohár v dnešní době, to je opravdu unikum,“ říká Jiří Hrdina, jenž s Pittsburghem v letech 1991 a 1992 také slavil.

Pro ligu je dobře, že má silný příběh. Příběh, který dokazuje, že i za takto složitých podmínek může vyrůst výjimečný tým. A v jeho středu výjimečný hráč Sidney Crosby. Nemusíte ho mít rádi, můžete mu vytýkat řadu vlastností, ale je to tak.

„Jsem šťastný za tuhle partu. Věděli jsme, že to bude těžké, ale o to víc si vážíme úspěchu. Sešel se tu neskutečný tým,“ jásal.

Crosby je vítězný typ a když jde do tuhého, tak to umí. Mnohokrát to dokázal v kanadské reprezentaci a stejně tak v Pittsburghu, který od roku 2009 dotáhl potřetí k poháru. „Všude, kam přijde, tam se vyhrává. Má to prostě v sobě,“ souhlasí Martin Straka, jenž v dresu Penguins strávil téměř deset sezon.

Ale aby všechna sláva nepadla na jednoho: podstatnou roli v téhle mozaice hraje i Jevgenij Malkin. On a Crosby jsou momentálně nejlepšími centry v NHL a právě tento atribut odlišuje Pittsburgh od ostatních. Když to naplno nejde jednomu, zabere druhý. To se ostatně potvrdilo i v play-off. Stačí se podívat na statistiku: produktivitu ve vyřazovací části vyhrál Malkin (10+18), Crosby byl o bod druhý (8+19).

Oni dva dokážou vytáhnout z průměru i ostatní. S nadsázkou se dá říci, že je jedno, kdo s nimi hraje na křídle. Záleží jen na tom, aby jim vyhověli. V obou formacích se ostatně protočila řada hráčů včetně nováčkovského objevu jménem Jake Guentzel, jenž se stal se 13 góly nejlepším střelcem play-off.

To ukazuje na výbornou skladbu týmu, za níž Pittsburgh vděčí citlivým tahům managementu.

Sidney Crosby z Pittsburghu znovu po roce zvedá Stanley Cup.

Klub například v této sezoně trápila obrana, pak dokonce kvůli vážnému zranění krku vypadl ze hry klíčový bek Kris Letang, ale mužstvo to nepoložilo. I díky vhodnému doplnění kádru: vedení přivedlo z Caroliny Rona Hainseyho, v podstatě neznámého veterána, jenž si za celou kariéru nezahrál play-off, a teď má na první pokus Stanley Cup.

Stejně tak povedený byl i příchod trenéra Mikea Sullivana, byť se odehrál už loni. Americký kouč mužstvo nastartoval a ač přišel v průběhu sezony, jako třetí v historii ho dovedl k triumfu. Teď svoji schopnost vymáčknout z každého maximum potvrdil.

Tohle od dob legendárního Scottyho Bowmana nikdo nedokázal, mezi Američany je vůbec prvním. „Zažil jsem toho hodně jako hráč i jako trenér. Tenhle tým má ale zvláštní fluidum. Chemii, která funguje jak po lidské stránce, tak po hokejové. Všichni chtějí bojovat jeden za druhého. Je privilegium takovou partu vést,“ pravil Sullivan.

Nesmí se zapomenout na gólmany. První dvě kola v play-off táhl mužstvo Marc-Andre Fleury. A když jednou zaváhal a zápas se mu úplně nepovedl, výtečně ho nahradil uzdravený Matt Murray. Byl to především tenhle třiadvacetiletý talent, který v posledních dvou finálových duelech zdeptal celý Nashville a pokaždé vychytal čisté konto. „Je to budoucnost, všechno má ještě před sebou,“ říkají o něm odborníci.

Budoucnost má před sebou i Pittsburgh, protože je už teď jasné, že bude i v nové sezoně patřit k hlavním favoritům NHL. Tým se totiž opět nebude nijak zásadně lišit od toho předchozího, což platilo i letos.

Podstatné je, že má mužstvo svou kostru, o kterou se může opřít. Nejenom Crosby a Malkin jsou zkušení, své už má za sebou řada ostatních. Vždyť Penguins patří k top klubům už od titulu v roce 2009.

Jistě, letos mu několikrát pomohlo i štěstí ve vyrovnaných sériích s Washingtonem a Ottawou, kdy se rozhodovalo až v sedmém zápase. Nicméně právě to ukazuje sílu týmu. Tohle prostě nebyla náhoda. „V tom týmu je něco zdravého. Mají kvalitu, líheň talentů a skvěle to doplňujou,“ souhlasí Straka.