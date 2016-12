V Davosu začne devadesátý Spenglerův pohár, Hradec hraje v úterý

Lugano, Jekatěrinburg a Hradec Králové se poměří v rámci Torrianiho skupiny, zbývající trio se utká v Cattiniho skupině; tu v pondělí večer otevře zápas mezi Minskem a Kanadou.

Postup do další fáze mají zajištěný všichni účastníci. Vítězové skupin jdou rovnou do pátečního semifinále, poražení se utkají ve dvou čtvrtfinálových duelech. Turnaj vyvrcholí finálovým zápasem, který začne v sobotu v poledne.

Východočechům začne turnaj až v úterý, v pondělí teprve dorazí do jeho dějiště. A využije služeb tří posil - pro turnaj posílí kádr extraligového celku reprezentační útočník Lukáš Lhoták společně s klubovým spoluhráčem z Ambri Thibautem Monnetem. Další zahraniční akvizicí bude vedle ostříleného švýcarského forvarda kanadský zadák Travis Ehrhardt ze Servette Ženeva.

„Máme v plánu tyto hráče využít z toho důvodu, že potřebujeme jet na turnaj s co nejširším kádrem,“ vysvětlil kouč Václav Sýkora. A přiznal, že klub toužil využít Romana Červenku s Michalem Birnerem z posledního celku švýcarské nejvyšší soutěže Fribourgu-Gottéronu. „U obou se ale objevily zdravotní problémy,“ litoval Sýkora.

„Bude to pro nás velice náročné. Mám k tomu turnaji velký respekt. Bohužel jsme byli nalosováni tak, že hrajeme první utkání až 27. prosince, to znamená, že druhé utkání ve skupině hrajeme hned den nato,“ připomněl Sýkora náročný program turnaje.

Jeho týmu se může stát, že pokud nevyhraje skupinu, ale nakonec proklouzne do finále, odehraje pět zápasů v pěti dnech. V totožné pozici je i domácí Davos.

„Je to určitě mimořádná akce, velký zážitek pro všechny účastníky. Turnaj má neopakovatelnou atmosféru, na žádném jiném turnaji jsem podobnou nezažil. Jsou tam velice kvalitní týmy, každý zápas je vyprodaný, celé městečko a dá se říct, že i celé Švýcarsko, tím žije. I pro hráče je velká motivace se v zápasech ukázat,“ prohlásil Sýkora.

„Ještě jsem Spenglerův pohár nezažil, ale všude slyším, jak je to výborný turnaj, nejlepší v Evropě. Takže jsem zvědavý, co od toho očekávat. Určitě je to ale něco speciálního, protože se tam potkáme se skvělými týmy, s nimiž se můžeme poměřit. Doufám, že tam neuděláme ostudu a snad si zahrajeme finále,“ řekl útočník Richard Jarůšek.

Prvenství z loňska, kdy se hrálo bez českého zástupce, obhajuje Kanada, která má na kontě 13 primátů a na dohled lídra přehledu Davos, jenž triumfoval patnáctkrát. Za historicky jasně nejlepším duem se seřadily LTC Praha (7 celkových prvenství) a Dukla Jihlava (5), která je i posledním českým vítězem (1982). Sparta hrála před 12 lety finále.