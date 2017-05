V hokejových hvězdných válkách slavil Crosby nad Ovečkinem i napotřetí

Za éry kanonýra Alexe Ovečkina se Washington během dvanácti sezon neprobojoval do play-off jen ve třech případech. Z devíti pokusů o dobytí Stanley Cupu ve vyřazovacích bojích, do kterých navíc třikrát včetně posledních dvou ročníků vstupovali z pozice vítěze základní části, však Capitals skončili třikrát po prvním kole a šestkrát po druhém kole.

Naposledy je ve druhém kole po sedmém zápase poslali na dovolenou rivalové z Pittsburghu vedení Sidneym Crosbym. Kanadský reprezentant, jenž kvůli otřesu mozku nedohrál třetí duel série a vynechal i čtvrtou partii, se tak v přímé konfrontaci s Ovečkinem v play-off nakonec radoval z postupu i na třetí pokus (2009 - 4:3 na zápasy, 2016 - 4:2 na zápasy, 2017 - 4:3 na zápasy).

V prvních dvou případech navíc v daném roce vždy se svými spoluhráči dokráčel až ke Stanley Cupu. Dokáže to i letos? Jako první budou muset Penguins ve finále Východní konference přejít přes Ottawu, která si postup zajistila již o den dříve triumfem nad Rangers.

Velkou oporou Pittsburghu v rozhodující sedmé partii byl zkušený gólman Marc-Andre Fleury, jenž pochytal všech 29 ran domácích. Autorem postupového gólu byl v 29. minutě Bryan Rust, jenž je pittsburghským specialistou v zápasech o všechno. Ze svých dosavadních dvanácti rozhodujících partií z play-off má na kontě už osm branek. Asistenci u té poslední si připsali zbylí členové elitní formace Penguins Jake Guentzel a Crosby.

Washington se marně pokoušel dobýt bránu pod maskou se často usmívajícího Fleuryho a klid do jejich řad navíc vnesl v 45. minutě pojistkou Patric Hörnqvist. Capitals nepomohly ani změny v sestavě. Pro závěrečnou třetinu kouč Barry Trotz vrátil Ovečkina do první formace zpět k Nicklasi Bäckströmovi s T. J. Oshiem poté, co v předešlých dvou partiích na jeho tradičním postu zářil Andre Burakovsky.

Výsledky, 2. kolo play-off:

Východní konference - 7. zápas:

Washington - Pittsburgh 0:2 (konečný stav série 3:4)