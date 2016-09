Chytat proti Rusku bude ve čtvrtek Mrázek, v pražské odvetě Neuvirth

„Stanovili jsme si strategii nasazování brankářů i vzhledem k dalšímu utkání v Pittsburgh (proti Výběru Severní Ameriky). To bych ale předbíhal. Nejbližší dvě utkání jsme rozdělili takto,“ řekl asistent trenéra Jiří Kalous novinářům po dnešním tréninku v O2 areně.

Čtyřiadvacetiletého Mrázka čeká druhý start v reprezentaci. Ale první plnohodnotný. Na mistrovství světa v roce 2012 totiž odchytal ve Stockholmu jen závěrečných deset minut v zápase základní skupiny proti Německu.

„Čeká mě něco nového. Zápasy na začátku sezony jsou vždy jiné a člověk se do toho musí dostat. Uvidíme, jaké to bude. Strašně se ale těším,“ řekl Mrázek. „Bude to trošku na jiném ledě, na širším kluzišti, takže to bude zajímavé,“ poukázal gólman Detroitu na to, že v Petrohradu se bude hrát na kluzišti s evropskými rozměry.