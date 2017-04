Asistent Prospal: Kluci z NHL přinesou přímočarost a změní mentalitu

„Koukneme se na hru Švédů, připravíme se na ně, ale chceme se soustředit sami na sebe,“ tvrdí Prospal. „Kluci hráli proti Finům výborně, po dvou rychle inkasovaných gólech to odmakali, otočili a vítězství bylo zasloužené. I když Švédi přijedou se spoustou hráčů z NHL, na našem nasazení, systému nebo disciplíně by se nemělo nic změnit.“

V čem bude největší síla Švédů?

Ve čtvrtek ukázali, že se za žádného stavu nevzdají. Prohrávali 3:1, přesto doma zápas proti Rusku otočili. Hráči z NHL tam přinesli mentalitu zámořského hokeje, že se za žádného stavu nevzdají. I podle jmen to bude těžký soupeř.

I Češi ovšem mají v sestavě kvalitní hráče. Těší vás pozitivní ohlas hvězd z NHL?

Je pravda, že některé další reprezentace jich mají víc. Ale třeba Slováci nemají ze zámoří vůbec žádného hráče, kdežto u nás pořád probíhají debaty, kdo přijede, nebo nepřijede. Pro kluky z Evropy to možná není příjemné, že nevědí, jestli ten tým nakonec udělají, ale takhle to bylo i v minulosti. Samozřejmě i u nás byla spousta hráčů, kteří odřekli. Proto je ten kádr pořád takhle široký, i v tom pátém šestém týdnu přípravy.

Myslíte, že při zájmu hvězd ze zámořské soutěže hraje roli i to, že NHL nebude na olympiádě 2018? A že je mistrovství světa na pár let jedinou akcí, kde si mohou zahrát za Česko?

Určitě to, že NHL vystavila stopku hráčům, je vcelku problém. Hokejisté z NHL by tam hrát chtěli, je to olympiáda, ne každému se to poštěstí a pro kluky z Evropy je to obrovská šance. A tady se to zatím prokazuje, zatím je tady takový pěkný, zdravý mix. Kluci z NHL přinesou trochu něco nového, takovou tu přímočarost, možná se trošičku změní i mentalita toho týmu, když tady máme takové posily a hráče, kterým se daří na tom úplně nejvyšším levelu. Ale i kluci jako Jan Kovář, Roman Horák, Tomáš Zohorna jsou hráči, kteří mají důležité role ve svých týmech v KHL a myslím, že mají našemu týmu co dát.

Říká se, že až se k reprezentaci pro turnaj v Paříži přidají i Tomáš Plekanec a David Pastrňák, mohl by tenhle tým být od Bratislavy 2011 nejsilnější, jaký se pod českým znakem dal pro světový šampionát dohromady. Cítíte to taky tak?

Je parádní, kolik hráčů z NHL přijelo, i když i někteří další by byli velkým přínosem. Zatím to vypadá velmi dobře, ale to nejdůležitější je pořád teprve před námi.

Slavné retro dresy (čísla retro svetrů a běžných dresů v duelu se Švédskem) 23/33 Pavel Francouz, 13/34 Petr Mrázek - 3/3 Radko Gudas, 6/6 Michal Kempný, 2/88 Libor Šulák, 26/26 Jakub Kindl, 5/45 Jakub Šimek, 9/36 Jakub Krejčík, 7/9 David Sklenička, 25/84 Tomáš Kundrátek - 1/43 Jan Kovář, 8/69 Lukáš Radil, 12/78 Robin Hanzl, 11/62 Michal Řepík, 19/71 Tomáš Hyka, 18/81 Petr Holík, 16/16 Michal Birner, 22/20 Petr Vrána, 17/79 Tomáš Zohorna, 10/10 Roman Červenka, 20/93 Jakub Voráček, 24/30 Jakub Lev, 14/51 Roman Horák. Z piety vyřazená čísla 4, 15 a 21 se neobsazují. Čísla hráčů, kteří vybojovali v roce 1947 první titul mistrů světa: Bohumil Modrý 15, Zdeněk Jarkovský 13 (v utkání nastupovali bez čísel) - Josef Trousílek 4, Vilibald Štovík 3, František Pácalt 1, Miroslav Sláma 2, Miloslav Pokorný 8 - Ladislav Troják 9, Vladimír Zábrodský 10, Stanislav Konopásek 5, Josef Kus 6, Jaroslav Drobný 14, Václav Roziňák 11, Vladimír Bouzek 12, Karel Stibor 7

V sobotu odehrají vaši svěřenci první třetinu v retro dresech mistrů světa z roku 1947. Jak se vám líbí?

Ty dresy jsou svým způsobem krásný. Překrásný. Je to takový ten starodávný styl, jak ty generace před námi nastupovaly. Jednoduché to ale nebude, protože proti dnešním dresům to bude určitě velká změna. Hlavně, aby se kluci moc nepolévali vodou, protože tenhle dres pak hodně ztěžkne.

Jinak je to ale povedená připomínka slavného mužstva, co říkáte?

Samozřejmě. Já si myslím, že co se pohledu do historie týče, máme proti NHL co dohánět a učit se od ní, jak se tam k bývalým hráčům a velikánům hokeje chovají. Ale na druhou stranu vnímám, jak se to i u nás mnohonásobně zlepšilo.

Jak si vůbec užíváte turnaj Euro Hockey Tour s hvězdami NHL jako Kučerov, Voráček, Hedman nebo Landeskog ve vašem domovském městě?

Když vešlo ve známost, že turnaj bude v Českých Budějovicích, bylo to pro mě krásné překvapení. Bohužel nám čtyři dny prší a místy i sněží, ale podmínky pro hokej jsou tu vynikající. Krásný zimák, krásné město, je tady takový ten správný boom. Byť se tu hrála jen WSM Liga a proběhla neúspěšná baráž, přesto tu chodil plný dům. Město žije hokejem a ve čtvrtek to bylo vidět. Atmosféra byla vynikající, diváci fantastičtí. Myslím, že to našim klukům pomohlo. Lidé je nenechali, aby přestali hrát.