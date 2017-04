Prospal si doma v Českých Budějovicích v užije trenérskou premiéru

Teď se zase do útrob Budvar arény vracejí. Oba dva už jen na střídačce. A to jako hlavní trenér a jeho asistent s českým národním týmem na Českých hokejových hrách.

Odchovanec a rodák Václav Prospal si užije na budějovickém zimním stadionu ve svých 42 letech svou premiéru. Tu trenérskou.

„Budu hrozně hrdej a pyšnej,“ odhaduje Prospal, jak se bude cítit, až bude vlastně doma trénovat český národní tým, a hned doplňuje, že je moc rád, že právě jeho rodné České Budějovice hostí tak velkou hokejovou akci.

„Za mých dvaadvacet let jsem toho moc v Budějovicích profesionálně neodehrál. I když jsem tu vyrostl. Takže jakákoliv šance, když tady mohu třeba přes léto být, tak vždycky na zimák zajdu. Sleduju, jak se daří Motoru, mládeži a podobně. A když to vyšlo, že se do Budějovic vrátím s nároďákem, byl jsem nadšený,“ neskrývá radost bývalý útočník.

Byť budějovický zimní stadion vypadá úplně jinak, než si ho ze svých mládežnických let Prospal pamatuje, vzpomínkám se neubrání. „Budu stát nad lavičkou, kde jsem jako malý seděl. A to je úžasné. Jsem moc rád, že zrovna já toho můžu být také součástí. Je spousta trenérů, kteří na něco podobného čekají třeba celý život, a nedočkají se. Proto si toho moc vážím a děkuju všem, co mě k tomu pustili,“ usmívá se.

Jandač zde působil do roku 2008

Do Budějovic přišel ve 36 letech z Liberce. Trenér Josef Jandač pořád sbíral zkušenoti na lavičce a hned ve své první sezoně, byť prvoligové, na jihu Čech vedl taková jména jako Prospal, Turek, Dvořák, Martínek či Ference.

S nabitým kádrem se hned povedlo Jandačovi postoupit do nejvyšší soutěže přes Jihlavu. Na jihu Čech působil současný kouč nároďáku do roku 2008, za tu dobu s tehdejším extraligovým celkem vyhrál základní část, byl třikrát v semifinále a jednou vyhrál pomyslné třetí místo.

„Samozřejmě, že si tady na to pamatuju. Vždyť to není zas tak dlouhá doba na to, abych to zapomněl. Já na Budějovice mám rozhodně jen dobré vzpomínky a vždycky se sem rád vracím,“ říkal včera trenér národního týmu. A rozhodně má pořád přehled, jaký hokej se teď na jihu Čech hraje. „Budějovicím bych hodně přál, aby se zase vrátily do extraligy,“ zmínil Jandač.