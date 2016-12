Sýkora po Davosu: Náš hokej se líbil, nabídka by zase mohla přijít

Tradiční rčení, které zní: Konec dobrý, všechno dobré, si hokejisté hradeckého Mountfieldu po Spenglerově poháru určitě říct nemohou.

Jejich kouč Václav Sýkora dokonce připouští, že čtvrtfinálová porážka 1:5 od výběru Kanady dává na vystoupení českého týmu v Davosu známku rozpačitosti.

Ale byl by nerad, kdyby právě poslední zápas zcela překryl vše, co Mountfield na Spengler Cupu předvedl.

„Hodnocení není na mě, budou hodnotit jiní a asi bude ovlivněné posledním zápasem. Ale myslím, že jsme tady odehráli z těch tří dva velmi dobré zápasy, z nichž jsem měl velmi pozitivní dojmy,“ poznamenal kouč poté, co Mountfield ukončil své historicky první vystoupení na prestižním turnaji, který zakončil s bilancí jedné výhry a dvou porážek.

Co vás nejvíc potěšilo na hře týmu?

Myslím si, že jsme hráli aktivní hokej a podle ohlasů se náš hokej líbil. Doufáme, že jsme tady udělali natolik dobrý dojem a že by ta nabídka na účast v turnaji mohla zase přijít.

Jak jste si turnaj a pobyt v Davosu užili?

Tak pro nás to bylo opravdu jen o hokeji, hráli jsme tři zápasy ve třech dnech, navíc jsme sledovali všechna utkání. Ze zápasů máme výborné dojmy, hrála tam spousta vynikajících hráčů, všichni předváděli moderní, aktivní hokej v tempu a v rychlosti.

Právě v souvislosti s tempem se mluví jako o velkém rozdílu ve srovnání s extraligou. Potvrdilo se to podle vás?

Potvrdilo, bylo to takové nastavení zrcadla, srovnání extraligy a evropského hokeje. Moc hráčů s tím nemá zkušenosti, tohle byla výborná příležitost, aby to vyzkoušeli na vlastní kůži.

Velkým rozdílem také bylo řízení zápasů, rozhodčí byli hodně přísní, jak jste to vnímali?

Dost nás to překvapilo, protože jsme se ptali i místních funkcionářů, zda se takto píská i ve švýcarské lize, ti ale tvrdili, že ne. Rozhodčí tady nasadili přísný metr a lze říci, že se vylučovalo za každou maličkost. Ale možná i kvůli úbytku sil tam ty drobné fauly byly a rozhodčí je tady prostě trestali. Po prvním zápase jsme si zvykli.

Ve čtvrtfinálovém utkání s Kanadou jste ale právě na častá vylučování doplatili, soupeř vám dal v přesilovkách tři góly.

To je pravda, ale to může trochu i souviset se zvyšující se únavou, pak takové drobnější fauly přicházejí. Byla z toho porážka, která je vysoká, ale my jsme měli tolik vyloučených, že jsme prakticky třetinu hráli ve čtyřech nebo ve třech.

Kanada vás porazila nejvíc z celého turnaje, je opravdu nejlepší?

Tohle se těžko posuzuje Myslím, že hrálo svou roli i to, že jsme hráli třetí utkání během třetího dne, zatímco Kanada měla den před utkáním prostor na odpočinek. Když jsme měli v prvním utkání proti Jekatěrinburgu plno sil, vypadal náš výkon jinak. Kanada má bezesporu výborný tým, ale tady nebylo kde si vybírat slabší. Vždyť třeba v základních skupinách jen Lugano vyhrálo oba zápasy, turnaj je hodně vyrovnaný.