Závěr přípravy nám komplikují zranění, ale tak to chodí, říká Sýkora

„Poslední dva týdny nám zranění zkomplikovala přípravu, ale to se nedá nic dělat. Tak to ve sportu někdy chodí,“ nežehrá nad současným stavem trenér Václav Sýkora.

Smůla je v tom, že zranění přišla až na konci dlouhé přípravy, jak ji z tohoto pohledu hodnotíte?

Splnila to, co jsem od ní očekával, z hlediska přípravných zápasů nám první část vyšla velmi dobře. Možná i proto, že se nám vyhýbaly zdravotní komplikace. Až teď v závěru vypadli Köhler, Pláněk a mladý Radovan Pavlík, který se v přípravě ukazoval velice dobře, počítali jsme s ním do prvních čtyř útoků.

Dá se někdo z nich do pátečního zápasu s Mladou Boleslaví do pořádku?

Doufám, že minimálně dva z nich se do tréninku zapojí už od pondělí a ten třetí bude do pátku taky fit. Pokud se reprezentanti Gregorc s Džerinšem, kteří nám nyní také chybějí, vrátí z olympijské kvalifikace v pořádku, mohli bychom být kompletní. Nikdy to ale není stoprocentní.

Proti Kladnu nehrál ani obránce Vydarený, co je s ním?

Ten nehrál z rodinných důvodů. Proti Kladnu námi chybělo šest lidí, se kterými počítáme, a to je hodně znát. Chtěli jsme, aby se jednotlivé pětky sehrávaly, aby trénovaly přesilové hry, ale proti Kladnu naskočila v ideálním složení jen jediná pětka, což byla ta s Ryanem Potulnym.

Ten hrál poprvé, jak se vám jeho výkon líbil?

Bylo na něm znát, že s námi absolvoval jen dva tréninky a že se teprve adaptuje. Musí vstřebat časový posun, seznámit se s novým prostředím. Musíme s ním být trpěliví, každopádně je na něm vidět, že má chytrou hlavu a šikovné ruce. Potřebuje čas, aby se rozhýbal a zvykl si na herní tempo.

A hodnocení zápasu s Kladnem?

Zápas se nám moc nepovedl. Hráli jsme s houževnatým, urputným soupeřem, za celý zápas, až na prodloužení, jsme se neprosadili střelecky. Postrádal jsem lepší pohyb, víc střelby, hráli jsme příliš složitě a moc brankových příležitostí jsme si ani nevytvořili.