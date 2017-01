Jágrův večer na Floridě? Působivý, ale dojaté děkování nečekejte

Normálně člověk češtinu v Americe uslyší jen výjimečně. Hodinu před pátečním zápasem Floridy a Nashvillu to ale na nádvoří stadionu BB&T vypadalo, jako by se přestěhoval do nějakého českého města. Každou chvilku prošel někdo, kdo měl na sobě buď dres s číslem Jaromíra Jágra, nebo mluvil česky, anebo oboje.

„Přijeli jsme podpořit Jardu a budeme mu fandit,“ smáli se kamarádi Pavel Kundrát a Petr Procházka. Byli oblečeni do dresů s českou státní vlajkou a velkého čísla 68, a tak byli mezi fanoušky snadno k rozeznání. S partou dalších Čechů spěchali dovnitř, aby nezmeškali začátek zápasu.

Opodál se do fronty na povinnou bezpečnostní kontrolu zařadili Monika a Pavel, kteří přijeli fandit z Orlanda a oblékli se na Jágrovu počest do dresů s jeho jménem. „Držíme Jardovi palce, je skvělej,“ říkali těsně před zápasem. Fandit krajanovi dorazili i studenti Lukáš a Iva, kteří na Floridě navštěvují právnickou univerzitu: „Je to jeho večer a my u toho chtěli být,“ říkali společně.

Vedení floridského týmu večer věnovalo Jaromíru Jágrovi na počest toho, že se stal druhým nejlépe bodujícím hokejistou v historii NHL. Magického kousku dosáhl koncem roku, když nasbíral 1 888 bodů. Už jen jeden hráč je v dějinách soutěže lepší - kanadská legenda Wayne Gretzky. Ceny lístků, které obvykle stojí desítky až stovky dolarů, byly pro tuto speciální příležitost rozdělené jen do dvou kategorií: ty lepší za 68 dolarů, ty na vyšších místech za 18,88.

Z přítomných Američanů asi jen málokdo tušil, proč je zrovna 68 pro jejich oblíbeného Jágra významné číslo. Nechvalně známé datum ruské okupace svobodného Československa je pro většinovou americkou veřejnost příliš vzdálená minulost. Zato si ale dobře pamatují bližší minulost, kterou znalci Jágra můžou naopak považovat za prehistorickou, a s gustem ji Jaromírovi připomínají: časy, kdy nosil svůj proslulý účes mulet, tedy nahoře krátký, dole dlouhý.

Moderátor večera v červené kšiltovce s číslem 1 888 si k sobě zve dva muže, kteří mají na sobě paruky legračního účesu a nadšeně volají Jágrovo jméno. Stadion, který je tak ze sedmdesáti procent plný, burácí smíchy. Kdepak, ten mladický účes budou fanoušci Jágrovi zřejmě připomínat ještě mnoho let.

Slavnostní atmosféra je znát na každém kroku. Prvních deset tisíc fanoušků dostává bílé tričko s výčtem Jágrových bodů jako pozornost k lístkům. Obsluhující lidé jsou zase komplet oblečeni do sytě červených triček s číslem 68 a jménem českého hrdiny. Část fanoušků je oblečená do trikotu s panterem a tolik populární cifrou. Nemalá část českých návštěvníků má na sobě prostě národní dres s českou vlajkou.

Když se v mezičasech objeví na ústředním panelu medailon k slavnostnímu připomenutí Jágrových úspěchů, hala burácí obdivným hukotem a potleskem. Promítají se jeho památné góly, vtipná gesta nebo výjimečné momenty, kdy na veřejnosti vyprávěl o své hře. „V mém věku už se mi stává, že vím, jak se mají určité věci hrát. Ale už je tak zahrát nedokážu,“ říká příjemnou, měkkou angličtinou a hala ho odměňuje povzbudivým rachotem.

Kdo by ale čekal, že Jágr v tu chvíli vjede na led a poděkuje dojatě divákům, nejlepšího českého hokejistu málo zná. Když si po pár okamžicích hvězda večera všimla, že mu celá hala tleská, neochotně zvedl ruku na znamení, že to teda slyší, ale s výrazem „Dobrý, ale už toho nechte a pojďme zase hrát“ opět zaklekl do postoje připraveného k rozehrávce.

Po druhém medailonku, který na jeho počest pustí o dvacet minut později, už jen z lavice zvedne hokejku a pak si opře hlavu o předloktí a dál sleduje hru. Tým v tu chvíli nehraje podle jeho představ a na Jágrově náladě se to viditelně odráží.

Přitom Florida je celý zápas lepší. První gól padl hned ve třetí minutě a trvá dlouho, než tým Nashvillu vyrovná. Ale domácí zase vedou. A byl to Jágr, kdo na druhou trefu domácího mužstva přihrává. V tu chvíli ještě neví, že to je gól poslední a vítězný, ale to nic nemění na tom, že pro tento večer už s komunikací vůči veřejnosti skončil.

Když bezprostředně po zápase vbíhám s ostatními reportéry do hráčských šaten v naději, že bych oslavence večera mohla zastihnout a zeptat se ho, jak se mu hrálo a co pro něj ta slavnostní událost znamenala, zažívám stejné zklamání jako ostatní američtí reportéři.

„Jágr?“ ptají se koordinátorky médií. „Jágr není,“ odpoví drobná žena s pokrčením rameny. Na jeho místě v pravém zadním rohu šatny už po něm není ani stopy. Jediné, co vedle cedulky Jagr visí, je ta legrační paruka - nahoře krátký, dole dlouhý.