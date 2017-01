Likvidační faul na Nedorosta! zlobí se Slovan. Soupeř: Jeho chyba

Běžela 56. minuta duelu Slovan - Jekatěrinburg, hosté vedli 2:1. Nedorost zakládal útok svého týmu od vlastní branky. Poslal puk dopředu, hlavu k zemi, takže neviděl, jak se k němu zepředu řítí rozjetý Anatolij Golyšev.

Na ruském útočníkovi bylo vidět, že chce protihráče trefit. Povedlo se mu to dokonale - Nedorost náraz nečekal a po úderu ramenem zůstal bezvládně ležet na zemi, odkud ho odnesli na nosítkách. Na ledě zůstaly stopy krve.

„Hned ho převezli do nemocnice, kde se podrobil dalším vyšetřením. Pozitivní informací je, že po ataku komunikoval s lékaři,“ informoval Slovan na svém oficiálním facebookovém profilu.

Nedorosta ještě na ledě pomstil americký spoluhráč Jeff Taffe, který Golyševa chytil do kravaty. Následně vznikla hromadná bitka, po které udělili rozhodčí ruskému útočníkovi trest na pět minut plus do konce utkání.

„Po přezkoumání záznamu si myslíme, že ho neměl dostat. Bylo to čisté a rozhodčí udělali chybu,“ prohlásil po utkání hostující trenér Vladimír Krikunov.

Jekatěrinburg totiž v dlouhém oslabení přišel o vítězství. Nejprve ještě v základní hrací době vyrovnal Kyle Chipchura a v čase 62:05 trefil druhý bod zmiňovaný Taffe. Slovan tak vyhrál 3:2.

Prohlédněte si zákrok Golyševa na Nedorosta ZDE