Útočník Hübl o loňském litvínovském propadáku: Bylo to i o hlavě

„Hlavní je, aby se nám dařilo, abychom z toho měli dobrý pocit my i fanoušci. Důležité bude chytit začátek, aby se to po té loňské sezoně trošku zklidnilo. Pak věřím, že budeme bojovat o play-off,“ je přesvědčený Hübl.

Ačkoli měl v minulém ročníku herní pauzu, stejně se stal klubovým králem produktivity. Za 41 utkání posbíral 32 bodů za 19 gólů a 13 asistencí. Na 38letého centra bude Verva sázet i letos.

„Cítím se dobře, celou přípravu jsem odmakal už prakticky bez úlev. Kolem mě a Franty Lukeše se střídalo víc hráčů, sehrávali jsme se. Nakonec s námi asi bude hrát v lajně mladý Alby (Kristian Reichel). Myslím, že už to máme vyladěné. Vletíme na to a ono to půjde,“ věří útočník.

Loňskou přípravu Vervě zkrátila dlouhá mistrovská sezona a pak dlouhé oslavy, jak se Hübl cítí po letošním letním drilu?

„Já se nijak špatně necítil ani po té loňské přípravě, nikdo nepředpokládal, že to dopadne až takhle bídně. Ale po docela smolném začátku se začaly nabalovat takové ty porážky o gól, mít trochu štěstí, možná to mohlo taky vypadat jinak. Jen na přípravu bych to nesváděl. Sice byla kratší, ale nemyslím si, že bychom to nějak vypustili a jen se slavilo. Spíš to bylo už i o hlavě,“ myslí si Hübl.

Litvínov přibrzdilo pár ztracených zápasů, které měl dobře rozjeté. „Vedli jsme o tři góly, ale stejně jsme prohráli. A od té doby to šlo dolů trošku, nemohli jsme se z toho dostat. V půlce sezony zase vypadalo pět zápasů parádně, poráželi jsme týmy ze špičky, náš hokej se zvedl. Ale přišla pauza a zase to šlo dolů. A my už nevěděli, co s tím,“ přiznává forvard. „Naštěstí na konci sezony jsme se trochu srovnali, v baráži se to uhrálo celkem v klidu. Ale v nové sezoně se tomu chceme vyhnout a bojovat spíš o pozice nahoře než dole.“