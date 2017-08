Vítkovičtí hokejisté řešili problém nepovedených třetích třetin

„Naše sestava byla podobná té, jakou postavíme v pátek proti Trenčínu a v jaké příští týden půjdeme už v extralize proti Zlínu,“ uvedl vítkovický trenér Jakub Petr.

Vítkovice Ridera vstoupí do nejvyšší soutěže se Zlínem v pátek 8 .září doma od 17.30. Poslední prověrkou bude jejich páteční duel (17.00) v Ostravar Aréně s Trenčínem.

V minulém týdnu vítkovické hokejisty prověřili švýcarští protivníci. S nimi na jejich ledech odehráli během šesti dnů čtyři zápasy. Porazili Kloten 5:4 na nájezdy a Langnau 4:3, prohráli s Zugem 5:6 a s Ambri-Piottou 3:4. Byly to jejich jediné dvě porážky v dosavadní přípravě.

„Chtěli jsme vidět tým hrát proti těžkým soupeřům, v rychlém sledu po sobě a v únavě a to všechno švýcarské turné splnilo,“ řekl na webových stránkách klubu Jakub Petr.

Dodal, že rovněž program mimo zápasy byl hodně náročný. „A k tomu přejezdy. Mužstvo i přesto fungovalo velmi dobře. Byť byli hráči unaveni, reagovali na naše pokyny dobře.“

Zajímavostí vítkovických duelů bylo, že ve všech duelech velmi dobře odehráli dvě třetiny. „Ano, hra v prvních dvou třetinách byla společným jmenovatelem všech utkání,“ potvrdil Jakub Petr. „Pokaždé jsme v nich byli lepší, a především v tom prohraném se Zugem. Ve třetích třetinách to nebylo ideální a na to se kupila oslabení.“

Jakub Petr přesně neví, v čem byl problém třetích třetin. „Mohlo to být náročným programem, ale i něčím jiným. Ale jen proti Langnau jsme do toho jako trenéři sáhli. Jinak jsme do těch utkání zasahovat nechtěli, snažili jsme se pořád hrát aktivní hokej.“

V Langnau trenéři přistoupili k odstoupené obraně a mužstvo se soustředilo na bránění výsledku. „Hráče chválím, že se nám to podařilo i přes trochu méně atraktivní hru,“ uvedl Jakub Petr.

Vítkovičtí zkoušeli útočníky Marka Kaluse a Jana Káňu. Ten už ve Švýcarsku nenastoupil. „Máme dost útočníků a Honzovi to bohužel nevyšlo,“ uvedl trenér Petr. „Marek Kalus ještě uzavřený není. Víc budeme vědět koncem týdne.“