Boj o předkolo? Panika není namístě, věří vítkovičtí hokejisté

„Panika není namístě. Loni jsme byli ve výrazně horší situaci,“ připomněl vítkovický kouč Pavel Trnka minulou sezonu, ve které dohrával ostravský klub ve skupině o udržení v extralize.

Vítkovice, které čtyři kola před koncem základní části drží devátou příčku, trápí podle Trnky především slabá produktivita. Tomu odpovídají i extraligové statistiky. Přestože v počtu střel na branku za zápas jsou Vítkovice třetí, v počtu vstřelených branek jsou v tabulce předposlední. Předposlední jsou také ve využívání přesilových her. Horší jsou jen Karlovy Vary, jež jsou poslední i v celkové tabulce soutěže.

„Vnímám tam nezkušenost. Do správných střeleckých pozic se umíme dostat, ale gól z těchto situací na rozdíl od týmů před námi nedáme,“ líčil Trnka.

„Možná si hráči sami na sebe vytváří zbytečně velký tlak a z toho to vyplývá. Všichni jsou si moc dobře vědomi toho, o co se hraje. Jako kdyby je přepadla v zakončení panika,“ podotkl Trnka. „I v přesilovkách je to podobné. Sice jsme se v nich zlepšili, je tam četnost střelby, důraz před brankou, ale góly nám nepadají. Přitom v tréninku se už nic víc pro lepší zakončení dělat nedá. A na dva góly vyhrávat nebudeme.“

Ve zbývajících čtyřech zápasech základní části budou Vítkovičtí hájit pětibodový náskok před jedenáctým Zlínem. A minimálně v tom nejbližším v pátek proti Liberci se budou muset obejít bez ofenzivních opor Lukáše Kucsery a Radoslava Tybora. Kucsera doléčuje zranění nohy, Tybor se zranil v úterním zápase se Zlínem.

„Kucsera už byl na ledě, ale na hraní to ještě není. Tybor absolvoval ve středu vyšetření a do nejbližšího utkání také nezasáhne,“ řekl Trnka a dodal: „Zato Balán hrát bude, i když je potrhaný.“ Stanislava Balána trefil pukem do obličeje v úterý spoluhráč, ránu musel lékař sešít šesti stehy.

Do hry se po čtyřzápasovém trestu v pátek vrátí rovněž obránce Ivan Baranka.