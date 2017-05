Hokejisté Vítkovic mění kádr, o posilách ale mlží

„Je teprve první den otevření trhu s hráči. Ne vše je s těmi, které chceme přivést, administrativně dotaženo do úplného konce, takže zatím bych jména neprozrazoval. Vnímám, že fanoušci chtějí slyšet jména, ale věřím, že pochopí zatím naši zdrženlivost,“ uvedl na klubovém webu generální manažer a zároveň vítkovický kouč Jakub Petr.

Odchody z Vítkovic Lukáš Kovář, Michael Vandas, Erik Němec, Yan Stastny

Na odchodu z Vítkovic jsou útočníci Michael Vandas, Yan Stastny a Erik Němec a také obránce Lukáš Kovář.

„Lukáš měl docela strmý vývoj, kdy dosáhl až téměř na seniorské mistrovství světa, jenže poslední dvě sezony tento skok nepotvrzoval. Já neříkám, že se s ním v budoucnu ještě nemůžeme potkat, a to platí o všech hráčích, ale u něj to beru jako restart,“ sdělil Petr. „O Lukáše zájem na trhu byl a je a myslím, že změna jemu osobně prospěje. Možná potřebuje slyšet něco jiného, než co slýchal u nás, potřebuje jiné prostředí, jiné hráče. Jsem přesvědčený, že je v něm větší potenciál, než co předváděl v poslední sezoně u nás.“

Stejně vidí vítkovický manažer také situaci v případě Erika Němce. „Icetime, který mu můžeme nabídnout v případě, kdy budou všichni zdraví, neodpovídá jeho potenciálu a tomu, co by on sám potřeboval,“ podotkl Petr. „Vzhledem k tomu, kam by Erik teoreticky mohl jít, to bude pro něj osobně přínos,“ je přesvědčen trenér Vítkovic.

„Vandas je parádní kluk do kabiny, ale u zahraničních hráčů čekáte vždy vyšší přínos. Bodový přínos mi u něj chyběl, nebo nebyl takový, jaký by asi měl být. A Stastny? U něj obě strany věděly, že jde o výpomoc,“ komentoval Petr odchody zahraničních útočníků.

A eventuální posily? Už delší dobu se spekuluje o příchodu Jakuba Lva z Plzně, který se momentálně s reprezentací chystá na mistrovství světa. Lev by měl své příští angažmá potvrdit po šampionátu.

Z Olomouce do Ostravy směřuje mladý obránce Alex Rašner, v zákulisí se také spekuluje o návratu Tomáše Pavelky z Litvínova do mateřského klubu či o příchodu forvarda Rastislava Deje s Hradce Králové. „Musíme si přiznat, co nás trápilo v minulé sezoně – byly to téměř nejhorší přesilovky v lize a nízká produktivita. Chceme přivést hráče, kteří nám v našich problémech pomůžou, pomohou nám se z nich dostat a celkově se zlepšit,“ řekl Petr. „Vytipovaní hráči zapadají do koncepce a jsou těmi, kteří budou jistě mít velký přínos pro mužstvo.“