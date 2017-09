Vítkovického útočníka Lva budou hnát za góly i rodiče

„V přípravě jsme předváděli slušné výkony, takže můžeme být konkurenceschopní, ale samozřejmě musíme do sezony jít s pokorou, být na zemi a chytnout začátek soutěže, což bude hodně důležité,“ řekl Jakub Lev.

Odmítá, že by z Plzně přišel jako spasitel, jako střelec spousty gólů.

„Není to tak, že hned každý dáme čtyři góly za zápas, ale vím, jakou mám roli, a té se nezříkám. Góly chci střílet,“ prohlásil Lev. „Slyšel jsem, že Vítkovičtí měli v minulé sezoně problémy se zakončením, ale nemohu to posoudit, protože jsem tady nebyl. Jsou tady šikovní kluci, ale někdy se stane, že to tam nepadá, a v další sezoně se začne dařit více lidem, všichni se chytí a střelecky to jde.“

Trenér Jakub Petr postavil Lva do útoku s Rostislavem Oleszem a Patrikem Zdráhalem.

„Docela jsme si sedli,“ uvedl Jakub Lev. „Zdrahoš nám to rozlítá, udělá nám prostor, takže by to mohlo fungovat.“

Vítkovičtí si přejí být mezi nejlepšími šesti týmy soutěže, což zaručuje přímý postup do čtvrtfinále extraligy. „Ten tým už loni ukázal, že na to má, do poslední chvíle o šestku bojoval, takže doufám, že tentokrát se to podaří,“ řekl útočník Lev. „Ale těch týmů, co pomýšlejí na šestku, je možná všech čtrnáct v lize. V přípravě jsme hráli s Třincem (6:3 a 4:2). Něco nám to ukázalo, ale neznáme sílu ostatních mužstev. Start bude těžký.“ A s velkým rivalem Zlínem...

„Ten se hodně mění, už nepředvádějí takový úporný hokej, že by stáli jen na červené,“ upozornil Lev. „Přivedli hodně šikovné hráče, třeba ty Lotyše (po Robertsu Bukartsovi přišel i jeho bratr Rihards – pozn. red.). Viděl jsem je a fakt jsou dobří, na ně si budeme muset dát bacha.“ V neděli Vítkovice jedou do Olomouce, v úterý hostí Spartu a za týden nastoupí v Třinci...

„Los jsem probíral s rodiči, kteří se těšili, že se z Plzně na nás pojedou podívat někam blíže,“ řekl Lev. „Jenže skoro celé září nevyjedeme z Moravy.“

Jeho rodiče jsou velcí fandové. „Myslím si, že pokud vynechají za sezonu jeden náš domácí zápas, tak to bude hodně,“ usmál se Jakub Lev.