Vítkovičtí hokejisté mají po změně majitele i nový název

V Lize mistrů šance na postup dál žije V předchozích třech zápasech Ligy mistrů hokejisté Vítkovic nastříleli jen dva góly. Na stejný počet jim včera stačilo pět minut a dvaadvacet vteřin. Vítkovičtí zakončili zápasy ve skupině E výhrou nad Krefeldem 5:3. O tom, zda z druhé příčky postoupí do play-off, rozhodne závěrečný duel skupiny, v němž neporažené finské Oulu hostí v sobotu Krefeld. „Měli jsme snový začátek a na rozdíl od zápasu v Německu jsme šance proměnili,“ řekl vítkovický trenér Jakub Petr. „To, že jsme si vypracovali šance, pramenilo z práce vzadu, z jistoty v obraně vycházela převaha na druhém konci hřiště. Ve druhé třetině jsme ale od toho upustili a mohli jsme být rádi, že jsme dostali jen jednu branku.“ Kouč ocenil, že ve třetí třetině se hráči k původní hře vrátili. „Byl to super zápas pro nás všechny,“ prohlásil vítkovický brankář Patrik Bartošák. Pot se z něj jen řinul. „Ale to není tím, že bych si až tak zachytal, v hale bylo strašné vedro. Kluci ale hráli výborně a hodně mi to ulehčili.“ Hosté dvě minuty před koncem v šesti proti čtyřem snížili na 4:3. „Obavy jsem neměl, ty si nepřipouštím,“ odmítl Bartošák, že by se bál o výsledek. Těší ho, že se tým zvedl střelecky. „Kluci si zvedli sebevědomí předtím s Porubou,“ připomněl výhru 9:3.