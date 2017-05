Posila útoku. Vítkovice přilákaly forvarda Deje z Hradce Králové

„V momentě, kdy jsme zjistili, že Rastislavovi končí smlouva v Hradci, vyvinuli jsme velice intenzivní jednání, abychom ho přivedli k nám. Je to typ hráče, který se nám hodí a zapadá do koncepce,“ prohlásil vítkovický generální manažer a trenér Jakub Petr.

„Nejen my, ale i fanoušci vnímají jeho výsledky v extralize i posun v kariéře a především nejvíce jej budou posuzovat podle jeho poslední sezony, kterou měl více než výbornou,“ připomněl Petr, že Dej pomohl Hradci Králové ke třetí příčce.

„Na angažmá ve Vítkovicích se těším. Je znát, že klub a tým se chce posouvat nahoru. Jednání s vedením bylo korektní a rychlé a cítil jsem, že o mě mají Vítkovice opravdu velký zájem,“ uvedl na klubovém webu slovenský útočník. „Počítám s tím, že trenéři i fanoušci budou ode mě čekat výkony jako v minulé sezoně. Beru to jako novou výzvu a udělám vše pro to, abych očekávání naplnil.“

Petra těší, že Dej upřednostnil Vítkovice. „Určitě jsme nebyli jediní, kdo o něj stál. A jsme rádi, že se rozhodl pro naši organizaci. Zároveň to vnímáme také tak, že do kabiny přichází osobnost, kterou část kabiny zná, povahově do týmu zapadne a bude posilou nejen na ledě, ale také do šatny,“ zmínil vítkovický kouč. „Je to další dílek mozaiky, kterou se snažíme skládat. Typologicky i charakterově by do ní měl velice dobře zapadnout.“

V předchozích dnech také Vítkovice prodloužily smlouvy s některými dosavadními členy kádru. Kontrakty protáhli Petr Kolouch, Patrik Zdráhal, Tomáš Gřeš a Daniel Kurovský. „Petr Kolouch už by měl být stěžejním hráčem mužstva. On to ví a je připraven tuto roli převzít. Zdráhal je typ hráče, kterých nemáme hodně, a věřím, že naplno ukáže svůj potenciál a herní kvalitu,“ vysvětloval Jakub Petr. „Kurovský má potenciál power forvarda. Je to urostlý typ, pravák, s tahem na bránu. Musí však naplno pracovat a využít svého potenciálu,“ zmínil manažer, jenž také přivedl zpět ze zámořské soutěže WHL Šimona Stránského. „WHL je svým pojetím nejkvalitnější juniorská soutěž v zámoří a on se tam prosazoval. Má potenciál, aby se prosadil v seniorském hokeji. Vnímáme jej jako investici.“