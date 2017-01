Kdy jindy se zvednout než před plnou arénou, radoval se Výtisk

„Šel jsem na mantinel, pak jsem se s někým srazil a brusle mě vynesly před branku. Puk tam najednou vyplaval, tak jsem do toho šťouchnul. A byl tam. Co dodat,“ líčil svůj gól ostřílený bek.

Puk jste ale přes gólmanův beton přehodil zkušeně.

To bych neřekl, že zkušeně. Mohlo by se zdát, že na Třinec mi to jde, že mu dávám góly, ale pro nás jsou nejdůležitější tři body a předvedená hra.



Předchozí dva zápasy jste prohráli 3:6 a 0:5. To vás tak nakoplo derby, že jste srazili vedoucí celek extraligové tabulky?

Bylo to tím, že jsme podávali v poslední době špatné výkony. Nedávali jsme do toho to, co bychom měli, prostě to, co jsme do toho dávali ke konci minulého roku, kdy jsme měli bodovou šňůru. V novém roce se nám to vytratilo. Museli jsme to stopnout, protože jsme se řítili tam, kam jsme nechtěli. A kdy nejlíp to otočit, než před plnou arénou.

Povedlo se.

Je to odměna za to, co jsme hráli celý zápas. Můžu říct, že jsme po celou dobu byli lepší, Třinec jsme přehrávali. A i když to otočili, vzali jsme si time out, řekli jsme si, že šance přijdou, my je využijeme, a využili jsme je.

Třinec otočil z 2:1 na 2:3 za 23 vteřin. Zmrazilo vás to?

Zmrazilo, bylo to hodně rychlé. Ale jak říkám, vzali jsme si oddechový čas, trenéři řekli, ať hrajeme pořád to samé, že šance přijdou, nic jsme neměli měnit. A skutečně se to obrátilo, góly jsme dali a vyhráli jsme.