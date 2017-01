Povinné body, komentoval vítkovický kapitán Olesz výhru nad Pardubicemi

Jen necelou polovinu první třetiny vzdorovali hosté z Pardubic týmu Vítkovice Ridera. Ostravští hokejisté zvítězili ve 37. kole extraligy suverénně 4:1.

„Byly to povinné body, které jsme museli uhrát, a já jsem velice rád, jak kluci k tomu přistoupili,“ chválil své spoluhráče vítkovický kapitán Rostislav Olesz. Vítkovice totiž předchozí dva zápasy prohrály a další bodová ztráta by tým mohla srazit. „Hráli jsme poctivě defenzivně zezadu a šance, které jsme měli, jsme využili.“

Nejmarkantněji o zápase hovoří statistika druhé třetiny – domácí ji vyhráli 2:0, přičemž poměr střel na branku byl 18:2. „Měli jsme čtyři vyloučené, přece jen to bylo složité. A navíc Vítkovice umí perfektně doma druhé třetiny, kdy mají krátkou střídačku. Nechávají jednoho hráče nahoře a rychle prostřídávají, čímž získávají tlak,“ líčil pardubický forvard Petr Hubáček. „Měli jsme s tím problémy i v minulém zápase v Ostravě. Ale i tak – předvedli jsme málo,“ uznal Hubáček.

Vítkovičtí rozhodli o výhře v početních výhodách, dva góly skórovali při hře proti třem. „Měli jsme dobrý pohyb, dostávali jsme se do šancí. Přehrávali jsme je a z toho vyplynuly fauly. Dneska jsme šli výhře naproti,“ těšilo Olesze. „Věděli jsme, co musíme hrát, abychom byli úspěšní.“

S týmem se tak ze tří bodů mohl radovat i kouč Jakub Petr, který se vrátil z Kanady, kde vedl českou reprezentaci hráčů do 20 let na mistrovství světa. Vítkovice za tu dobu odehrály šest extraligových duelů. „Je to pro něj takový nezvyk, vyhrát zápas,“ zažertoval Olesz. „Věřím, že byl nervózní. Přijel po několika zápasech s dvacítkou a bude to pro něj zase něco jiného. On moc nechválí, jak sám říká, ale poděkoval. A zítra máme nástup v 8.45,“ usmál se vítkovický kapitán. „Ale má pravdu. Ten zápas je za námi, další hrajeme už v úterý a týden budeme mít zase nabitý.“

Zítra Vítkovičtí znovu hrají doma, v dohrávce 30. kola soutěže hostí od 17 hodin Hradec Králové.