Vítkovice zdražují před novou sezonou vstupné. Slibují ovšem více zábavy

Fanzóna před každým domácím extraligovým utkáním, zcela nový fanshop a samozřejmě atraktivní hokej. To vše chce vedení hokejového klubu Vítkovice Ridera nabídnout fanouškům v nové sezoně.

„Je jasné, že fanoušci jsou zvědaví hlavně na to, v jaké podobě a hlavně formě nastoupí náš tým a jak se mu herně povede. Jsem přesvědčený, že po této stránce udělají kluci v kabině maximum. Naším cílem je však nabídnout fanouškům mnohem větší porci zábavy než jen tu, která se odehrává přímo na kluzišti během zápasu,“ uvedl výkonný ředitel klubu Petr Handl.

Před každým domácím extraligovým utkáním tak bude na vítkovické fanoušky čekat u haly fanzóna. „Chceme dát příznivcům příležitost pobavit se, zasoutěžit si, občerstvit se a třeba se i potkat se zajímavými hosty ještě předtím, než usednou do hlediště,“ podotkl Handl.

S větší porcí zábavy však přichází také úprava cen vstupného. Lístek oproti minulé sezoně zdražil ze 150 na 199 korun, dražší jsou i permanentky.

„Moc dobře víme, že jakékoli zdražování je vždy velmi nepopulární, ovšem dosavadní cenová politika už v dnešní době bohužel není pro klub udržitelná,“ vysvětloval výkonný ředitel klubu a dodal: „Snažili jsme se ceny nastavit tak, aby si každý mohl vybrat to, co mu nejlépe vyhovuje. S ohledem na to, kolik novinek, doprovodných aktivit a benefitů chceme fanouškům nabídnout, zůstáváme jedním z nejlevnějších extraligových klubů. Věříme, že naši fandové tento fakt pochopí.“

Vítkovická permanentka na sezonu včetně play-off stojí pro stávající držitele klubové karty 3 990 korun, pro nové zájemce je o dvě stovky dražší. Jinde v extralize ceny permanentek na této hodnotě začínají – v Brně ovšem stojí až 10 tisíc, v Pardubicích až 8 200, v Plzni 6 890 či ve Zlíně 6 300 korun.