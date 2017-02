Souboj o první místo se nevzdáváme, tvrdí třinecký kouč Kýhos

Vladimír Kýhos podotkl, že minulá domácí prohra s Libercem Ocelářům bitvu o prvenství po dlouhodobé části extraligy zkomplikovala.

„Přesto souboj o prvenství nevzdáváme, ale s Libercem jsme měli bodovat,“ uvedl trenér Kýhos. „Hlavně chceme udržet druhé místo, abychom mohli hrát příští ročník Ligy mistrů.“

Nač se zaměříte ve zbývajících sedmi kolech?

Bereme je už jako přípravu na play-off. Chceme, aby se mužstvo znovu nastartovalo, protože od Vánoc to bylo spíše takové trápení. Ale ostatní týmy na tom byly podobě, a proto jsme pořád druzí.

Co způsobilo slabší třinecké období?

Souvisí to s naším dobrým vstupem do sezony. Když vše jde dobře a klape, tak se otupí taková ta ostražitost. Už trénink, nasazení není od hráčů a mě z toho nevyjímaje, jak by měl být. Když všechno běží, nechcete do ničeho moc zasahovat, spíše se snažíte nechat mužstvo v klidu. Ale my jsme byli klidní až moc. A vyhrabat se zpátky je těžká práce.

Byla prohra na ledě Sparty 3:12 úplným dnem?

To nevím. To byl zápas, že co domácí práskli na bránu, tak tam spadlo nebo puk dorazili. Opticky to však nebylo takové, že by šedesát minut hráli u nás v třetině. Přesto jsme větší ostudu na střídačce nezažil.

Po tom utkání jste říkal, že z toho vyvodíte důsledky. Jaké jsou?

Byly to interní věci. A ty jsme vyřešili. (Kromě toho celé mužstvo včetně realizačního týmu věnovalo 800 000 korun Nadačnímu fondu Ocelář.).

A jak jste na prohru zareagovali herně?

Začali jsme zase klást důraz na to, nač jsme se připravovali před sezonu a co nám přinášelo úspěchy.

Myslíte důraznou obranu, v níž jste polevili?

Ano, chyběl nám tam rychlý přístup k protihráčům, důraz. Začali jsme být takoví pohodlní. Každý osobně přestal dávat hře to, co před tím.

Už je pohodlnost pryč?

Jo, hráči trénujou. Na ledě to je vidět.

V závěru přestupního termínu jste vyměnili s Pardubicemi Jana Sýkoru za Tomáše Klimentu a Rastislava Špirka za Tylora Redenbacha. K tomu přišel ze Sparty Tomáš Netík. Jste s obměnou spokojený?

Janka Sýkoru jsme chtěli oživit tady i ve Frýdku-Místku (partnerský prvoligový klub), ale to se nepovedlo. Uvidíme, co mu přinese hostování. Špirka bych nevyměňoval, ale byl tady pod tlakem. Neměl to jednoduché.

Proč mají někteří fandové k Špirkovi výhrady?

Brali jsme ho jako prvního centra a v přípravě podával dobré výkony. Akorát se zranil. My jsme byli v laufu a Rosťa Marosz se začal posouvat až vlezl na jeho místo. Hrál výborně, takže pro Rasťu bylo těžké se vrátit.

Výhrady měli příznivci i vůči vám. Jak jste je vnímal?

Zdejší fanoušci jsou nároční, jsou zvyklí hrát nahoře. V tom nevidím nic nenormálního. Ale neposlouchá se to dobře.

Co říkáte hráčům, kteří v lednu doplnili váš kádr?

Redenbach je bodový hráč, konstruktivní centr, který umí připravit šanci. Klimenta i Netík už toho mají hodně za sebou. Věříme, že se po jejich příchodu probudí střelecká produktivita mužstva.

O příchodu nějakého obránce jste neuvažovali?

Ano, ale na výměnu jich moc nebylo.

(Jan Peterek, sportovní manažer Třince, odpověď doplnil: Možnosti výměny obránce nebyly takové, jaké bychom si představovali. Příchod těch, co jsme chtěli, se nepodařil.)

Minulý týden jste se setkal s třineckými fanoušky. Jaké to bylo?

Měl jsem zájem, aby se nějaké věci vysvětlili, aby to slyšeli ode mne a mohli se na cokoliv zeptat. Překvapilo mě, že fandové měli docela dost pozitivních názorů, které podpořily naše mužstvo.

Co jste si chtěl s fandy vysvětlit?

Hlavně odchod Polanského. Všude se objevovalo, že jsem ho vyhodil, ale to není pravda. Vyhodil se sám.

Takže váš spor nebyl v osobní rovině?

Ne. Nedělám mezi hráči rozdíly. Nemám lepší vztah k tomu, nebo onomu. Někdo je více komunikativní, někdo méně, ale na všechny mám stejný pohled. Všichni mají stejnou šanci, stejné povinnosti.

Fandové se zajímají také o to, proč nedáváte víc prostoru mladým hráčům. Co vy na to?

Zapojit je není problém, ale musejí mít výkonnost, musejí být stejně dobří jako ti starší, co tady máme. Jestli Jašek dá tolik gólů jako Zbyněk Irgl, tak pro nás bude přínosnější vzhledem k budoucnosti, bude mít přednost. Nadějí je tu dost, ale musejí se prosadit.

Do třinecké sestavy se proti Karlovým Varům téměř po roce vrátil útočník Marek Růžička. Dostane další šanci?

Počítáme s ním, trénuje s námi. Hokejista to je.

A jak se vyvíjí léčba zraněného střelce Martina Růžičky?

Doufejme, že do play-off bude v pořádku. Už bruslí, snad s námi už brzo půjde na led.