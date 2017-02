Zahraje si Putin proti legendám NHL? Není nebezpečný, hodnotí Voráček

„Chce proti nám hrát,“ říká bývalý obránce Flyers Joe Watson.

Čtyřiašedesátiletý prezident proti hvězdám NHL už nastoupil před necelými dvěma lety. V duelu tehdy vstřelil osm branek. Nutno přiznat, že obránci soupeře mu nechávali hodně prostoru a téměř jej nebránili.

Třiasedmdesátiletý Watson ale podobné zacházení ruskému prezidentovi dopředu neslibuje. „Uvidíme, kolik mu necháme prostoru. Bude si to muset nejprve zasloužit. Možná skončíme na Sibiři, ale co. Bude to zážitek,“ říkal s nadsázkou dlouholetý zadák Flyers deníku Courier-Post.

„Nikdy však z bezpečnostních důvodů nezveřejňují jeho program víc než 24 hodin před akcí. Uvidíme, jestli nastoupí,“ říká.

Watson zároveň přiznal, že nebylo snadné přemluvit některé z bývalých hvězd Flyers k cestě do Ruska.

„Myslím, že je to kvůli politice,“ připustil Watson. „Někteří naši hráči se bojí, že v Rusku dávají do letadel špatný benzín. Nikdy jsem o tom nepřemýšlel. Letíme Aeroflotem z New Yorku rovnou do Moskvy. Budeme v pohodě,“ doufá.

K celé situaci se vyjádřil i česká hvězda Philadelphie Jakub Voráček. Podle něj nemusí mít zástupci klubu žádné obavy. „Tohle není druhá světová válka. Je nebezpečný? Kdo je nebezpečný?“ ptal se sám Voráček na otázku novináře.

„Už nemůžeš být nebezpečný. Dobrá, máš nějakou sílu. I kdybys chtěl, tak některé věci nemůžeš udělat. Byl by konec světa. Jsem si jistý, že si to uvědomuje. Všichni to vědí. Samozřejmě musíme bojovat proti ISIS a podobným, ale počítat ho mezi nebezpečné. Nemyslím si,“ řekl celkem otevřeně elitní útočník Flyers.

Na cestě do Ruska bude jen devět hráčů. Zbytek soupisky legend Flyers doplní hráči žijící v Rusku. První utkání je na programu 16. února v Kazani. Druhý duel v Petrohradě o dva dny později. Závěrečný zápas v pondělí 20. února na Rudém náměstí v Moskvě.