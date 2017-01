Růžičkovy plány pro Chomutov: Chceme si uhrát sedmé místo

„Jsem rád, že jsme se trošku odpoutali od spodku. Chceme si uhrát sedmé místo, za to bych byl rád,“ nelítá v oblacích trenér Vladimír Růžička starší. Jeho Piráti teď sedmí jsou, pozici si upevnili pátečním úspěchem nad Karlovými Vary (3:1) a nedělním nad Vítkovicemi (5:3).

Chomutov má téměř jisté předkolo play-off, desítka by mu neměla uniknout. Zbývá 11 kol a před jedenáctou Mladou Boleslaví ho hřeje 14bodový náskok. „To už bychom měli umlátit,“ nebojí se zkušený útočník Marek Tomica.

Lákavá je však pro Piráty i elitní šestka, která má zaručené čtvrtfinále play-off. „Šestka by byla perfektní. Když budeme vyhrávat, budeme stoupat v tabulce, to nás zajímá. Máme to ve svých rukou,“ ví kapitán Michal Vondrka.

V novém roce šest tříbodových výher a jeden exces, výprask 3:9 v Hradci Králové, to je aktuální forma Pirátů.

„Dostáváme míň gólů, to je základ. A Janko (Laco) se výborně rozchytal, my mu pomáháme,“ pojmenoval Tomica hlavní body úspěšného období. „A je důležité, že jdeme do zápasu a neprohráváme, což se nám stávalo ze začátku sezony. Teď naopak vedeme a pak se nám hraje líp.“

Výbuch v Hradci Králové mužstvu paradoxně prospěl. „Prostě to přišlo, jim spadly dva tři góly, nakoplo je to a lítali po ledě, my nevěděli kudy kam. Ale už je to za námi. Co se stalo v Hradci, to jsme nechali tam,“ zdůraznil Vondrka, že se v debaklu Piráti nepitvali.

Tomica tvrdil: „My starší jsme si řekli, že se z toho nesmíme podělat a nesmí to na nás zanechat stopy.“ Nezanechalo. Naopak se chomutovští hokejisté vrátili k tomu, co je zdobilo. „Proti Vítkovicím jsme hráli dobře takticky dozadu a k ničemu velkému jsme je nepustili,“ pochvaloval si mazák Vondrka.

Vítkovice jsou osmé a na Piráty nabraly devítibodové manko. Jejich trenér Jakub Petr si po nedělní porážce posteskl: „Nemůžeme se s Chomutovem pouštět do ofenzivních závodů. Krásně nám ukázal, jak se šance a tlak v předbrankovém prostoru využívají. Všechny situace trestal nekompromisně, my své šance nevyužívali. To je rozdíl, že oni hrají o šestku a my ne.“