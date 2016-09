Růžička mladší po skalpu libereckých mistrů: Jedeme nad plán

„Určitě nejtěžší zápas. Liberec hraje hodně dobře a my jsme rádi za dva body,“ řekl chomutovský hrdina Vladimír Růžička mladší. Otevřel skóre díky úspěšně zakončenému sólu a pak rozhodl i rozstřel.

Při nájezdu jste úmyslně změnil zakončení oproti sólu?

Trošku jsem čekal, že to brankář Will bude vědět. Při nájezdu jsem měl docela dost štěstí. Chtěl jsem vystřelit mezi nohy, na poslední chvíli mi puk skočil, já do něj plácl a od první tyče skočil do brány.

S Libercem to byla největší fuška?

Určitě. Minulý rok vyhráli titul a to, že jim odešlo pár hráčů, neznamená, že by byli o něco horší. Přijde mi, že hrajou úplně stejně. Zkoušeli jsme, když oni vystřelí, rychle dát puk ven a snažit se ujet, jednou se nám to podařilo. Pak jsme byli hodněkrát vyloučení, to se těžko s Libercem drží tempo.

Poprvé jste si zkusili prodloužení tři na tři. Jaké bylo?

Docela fičák. Síly už prakticky nebyly, ale hrálo se to docela dobře, nahoru dolů. Musí to být pro lidi hrozně zajímavé, jde o oživení.

Máte pět zápasů, pět výher. Jste sami překvapení?

Hlavně jsme rádi. Jedeme nad plán. Teď si trošku odpočineme, máme volno, a v pátek doma Spartu. Věřím, že nám zase pomůžou diváci, můžeme se o ně opřít. Stejně jako o celý tým, jeden maká za druhého.

Jak velkou zásluhu má na vašem umístění brankář Laco?

Jánko je opravdu výborný gólman, naše jistota. Když mají soupeři šanci, jsme kolikrát překvapení, že to ještě chytne. A když dostane gól, jsme překvapení taky, protože nám přijde, že ho nemůže dostat. Je největším strůjcem našich výher. A samozřejmě týmové pojetí.

Tím nahrazujete odchod krále produktivity Červenky?

Makáme, snažíme se. Na druhou stranu Červuse nahradit nejde, to si řekněme na rovinu. Ale je tady i tak dost kvalitních hráčů, mladých i ze starší generace. Třeba Ivan Huml. Není náhoda, že toho tolik odehrál v cizině. Zapadl do kabiny jako všichni. Nikdo se na nikoho nepovyšuje. Řekneme si i horší věci, ale je to pořád v rámci nějakého hecování a držení pospolu. Nic ve zlém.

Jste rozjetí, ale hrajete až v pátek. Není to škoda?

Věřte, že ne. Cítíme únavu. Pět zápasů šlo hrozně rychle za sebou, rádi si odpočineme.