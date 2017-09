Karlovarský Sičák po obtížné premiéře v první lize: Teď má každý sílu

Podobných zápasů čeká Energii nejspíš ještě mnoho. Bude na hráčích samotných, jak se s novou rolí popasují. Už nejsou outsideři jako poslední roky v extralize. Nově jsou Vary tím celkem, který je favorit a má udávat dikci utkání. „Ale začátek sezony nebude jednoduchý, stejně jako v extralize pořád mají hodně sil z přípravy,“ varuje obránce Vladimír Sičák.

Kdo jiný by měl přečíst potřeby mužstva než zkušený šestatřicetiletý zadák. První ligu sice nikdy nehrál, ale s hokejem už zažil i svízelnější situace. Letos má s několika staršími spoluhráči usměrňovat karlovarskou družinu v cestě zpátky do extraligy. „Máme výborné mužstvo, hned tahle sezona bude strašně důležitá,“ uvědomuje si. Podle slov trenéra Pešouta tým nebude a ani nechce hned soupeře válcovat. Postupně: postup do play-off a chystat se na klíčový rébus sezony.

S čím vůbec Energie vstupovala do sezony?

Ani bych se příliš neohlížel, kolik bodů jsme udělali proti Frýdku. Věděli jsme, že začátek, prvních patnáct zápasů, bude jako v extralize. Každý má sílu, chce hrát. My jsme doma Frýdek přestříleli, nedali jsme šance, ale pak se trochu trápili. O tom to bude. Nedali jsme deset šancí, ale pak se to zvedne. Začátek bude těžký.

Dokáže vás soupeř zaskočit prvním gólem?

V sobotu šlo spíš o to, že nám neuznali první gól kvůli faulu a pak jsme hned v oslabení inkasovali. Nám ubylo šancí, ubylo bruslení, rozhodně to nebylo jako prvních deset minut. Na psychice se takové věci promítnou. Pořád musíme říkat, že máme mladé mužstvo, to není žádná výmluva. Ale kluci už se s tím musí poprat, potřebují větší klid.

Potřebuje si tým prvním gólem získat respekt?

Podle mého budou soupeři do Karlových Varů jezdit trochu v obavách. Frýdek tady taky vedl 1:0 a stál v pěti na modré čáře. Ale rozhodně by bylo dobré odskočit do většího vedení a získat sebedůvěru. Prohrávat s týmy jako je Frýdek takový problém třeba není, člověk si je vědom naší síly. Ale otáčet pak proti Budějovicím nebo Kladnu už bude složitější a tam prohrávat nebude moc příjemné.

Musíte si zvyknout na novou roli favoritů?

Po čtyřech letech ve Varech jsem rád, že zase budu v lepším týmu. Já si z předešlých týmů pamatuju, jaké to je vyhrávat. (úsměv) Ale spousta kluků je tu mladých, potřebují si navyknout a nastartovat se. Je tu opravdu dobré mužstvo a výsledky by mohly být výborné.

Zvládnou mladší hráči přepnout? Loni totiž hlavně prohrávali...

Kluci dostali větší roli, teď záleží na nich. Je to na nich. Když jim to nepůjde, jsou tu další, jsme jeden tým. Loni jsme v extralize měli dobrou jednu pětku, teď máme tři. To se hned hraje líp. Už je to tak, že hraješ v lepším týmu. Podle mě se domácí zápas mohl líbit. Dobře, nedali jsme góly, ale šancí bylo hodně.

Bude první liga hlavně o bruslení? Aby Vary prodaly svou dravost?

Těžko říct, těžko říct. Do prvního zápasu jsem šel s tím, že nevím co očekávat. První ligu jsem nikdy nehrál, soutěž neznám. Ničím mě soupeř nepřekvapil. Myslím, že když na mě nastoupí nějaký bruslivý mladý kluk, že mě úplně nezaskočí. (smích) Až to tak bude, hned se ozvu.

Neohrnoval jste nad první ligou trochu nos?

Ne, to rozhodně ne. Jsem ve Varech čtyři roky a cítím, že fanouškům tady pořád něco dlužíme. Čtyři roky jsem se opravdu snažil hrát tak, abychom vyhrávali a byli úspěšní. Bohužel se nám nedařilo. Teď jsem tu zůstal docela rád, protože zase chci vyhrávat a zkusit se dostat do extraligy zpátky. Máme dobrý mančaft. Tak proč to nezkusit hned letos? Tahle sezona bude hrozně důležitá.

Podle trenéra nebudete hned všechny válcovat. Kdy ta chvíle přijde?

Tady úplně s trenérem nesouhlasím, protože on to bere z pohledu síly. Všechny týmy mají na začátku stejně sil, to je stejné v extralize. I tam jsou samé vyrovnané výkony a výsledky. Do nějakého patnáctého dvacátého kola. Až pak se začne prodávat letní příprava, ukáže se, kdo jak trénoval. Úkolem je v první čtvrtině soutěže nasbírat co nejvíc bodů jakýmkoliv způsobem. Pak se uvidí, jak to půjde dál.

Výrazně ulehčit vám můžou přesilovky, ale ty vám nejdou.

My na nich doopravdy pracujeme. Přijde mi, že souhra pořád chybí. První přihrávka crossem, hned nám to soupeř vyhodil. Chce to víc klidu, kluci jsou zatím asi trochu nervózní. Od toho jsme tu my starší, abychom kluky uklidnili a tyhle situace zvládli.

Hraje velkou roli fakt, že na přesilovky nastupují i hokejisté, kteří je dřív nehráli?

Určitě. Ale zase, když se koukám na tréninku, není to vůbec špatný. Loni tu byl pan Tlačil a chtěl po nás úplně jiný způsob sehrání přesilovky. To byla přihrávka, přihrávka a hned střela. Nebylo to jednoduchý, protože se střílelo odevšad. Teď bych si to radši minutu přihrával, soupeře trochu utahal. Střela a dorážka musí přijít po nějaké době, když už je soupeř unavený. V plné síle nikoho nepřehraješ. Lidi pak sice pískají, proč nestřílíme, ale musíme být trpěliví a na šanci si počkat.