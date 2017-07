Neplánované letní setkání. Svačina a Jank na sebe narazili i u moře

Spoluhráči, kteří vedle sebe sedí v kabině, se tak neplánovaně potkali na Krétě. „Myslel jsem si, že si od spoluhráčů odpočinu, a on tam byl Bohouš... Ale ne, bylo to fajn, že jsme se potkali,“ řekl Svačina.

V pondělí oba už po dovolené s celým třineckým týmem naskočili na led. Svačina si ledovou plochu ve Werk Aréně s několika spoluhráči vyzkoušel i minulý týden.

„Mám novou výstroj a kromě toho i jinou značku bruslí, než jsem měl, takže jsem si to potřeboval osahat,“ řekl Svačina. „Změnu výstroje nemám rád, nejraději bych v jedné hrál celou kariéru, ale nejde to.“

Svačina je v třineckém týmu staronovou tváří, jelikož minulou sezonu hostoval v Liberci. Jedinou dosavadní posilou je slovenský útočník Tomáš Marcinko, který se do české extraligy vrátil z ruské KHL, již hrál za čínský Kunlun.

Dají se čekat i nějaké další příchody? „Pokud se objeví nějaký zajímavý hráč, tak o tom budu uvažovat. Uvidíme, jak se to vyvine. Kluci ale mají měsíc a půl na to, aby nás přesvědčili, že do týmu patří,“ prohlásil třinecký trenér Václav Varaďa.

Přál by si především obránce. „Řešíme nějaká jména, co se nabízejí,“ přiznal kouč.