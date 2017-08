Budu se držet stáda, naplánoval si útočník Němec na cesty

„Budu se držet většiny. Budu člen stáda a půjdu za ostatními,“ naplánoval si výřečný útočník Komety, pokud by na letišti tápal.

Jeho natěšenost na „severské turné“, při kterém se brněnští hokejisté ve čtvrtek střetnou se Stavangerem a v sobotu s KalPou Kuopio, naznačilo už dopoledne v brněnské hale.

Zatímco Němcovi kolegové se okolo desáté hodiny trousili z kabiny ještě v civilním oblečení, on před klubko žurnalistů nakráčel v brněnském cestovním stejnokroji - bílé polokošili a tmavých riflích. „Měli jsme náznaky, že by měly být obleky, ale nakonec se to smrsklo na tohle,“ vysvětloval Němec.

„Je ještě blbost v tom chodit a zbytečně se ukazovat,“ vykládal o pár okamžiků později novinářům bek Michal Gulaši. „Ale Vojta jde na oběd sem, to já ještě jedu jinam.“

Po jídle modrobílá družina ve dvě hodiny odpoledne nabrala z brněnského letiště směr sever - do čtvrtého největšího norského města. „Je to určitě velké plus než jet do Prahy přes D1, která je spíš velké parkoviště,“ poznamenal Gulaši.

Po příletu extraligoví šampioni vybalili bagáž ve stavangerské aréně a ubytovali se v hotelu. Ve čtvrtek na ně čeká dopolední rozbruslení a od 19.30 mač proti místním Oilers, kteří ovládli posledních šest ročníků tamní ligy.

„Proti norskému týmu jsem nikdy nehrál,“ pokrčil rameny Němec. „Jsme v tréninku v plné zátěži. Sice tam jedeme vyhrát, ale na soupeře jsme se vyloženě nechystali.“

Po utkání Kometa zůstane v Norsku, v pátek si ještě ve Stavangeru před polednem zatrénuje a poté přeletí do Finska.

„Se švédskými nebo finskými týmy jsme už v přípravě hráli. Budou to mít hodně založené na taktice a pohybu,“ tušil Němec, jenž si na severský trip nerozměnil norské ani švédské koruny. „Bůh ví, jestli bude nějaký čas si něco někam zajít koupit. A když tak zaplatím kartou,“ dodal hokejový šikula.