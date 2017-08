Vondrka nedostal tři výplaty a chce odejít z Chomutova

„Teď se to intenzivně řeší, ale já to nechávám na lidech, kteří to mají na starost. Takže na generálním manažerovi Karlu Adamíkovi. Výsledek jednání neovlivním,“ řekl Sportu trenér Chomutova Vladimír Růžička. „Doufám, že se to celé vyřeší ve prospěch všech, abychom byli my v Chomutově spokojení a Michal tu mohl pokračovat dál,“ dodal.

Pětatřicetiletý Vondrka přišel do Chomutova předloni ze Sparty a okamžitě se stal jedním z vůdců týmu. V letošním play off pomohl Pirátům deseti góly k postupu do semifinále. Během dvou sezon nasbíral 86 bodů ve 115 utkáních.

Smírčí komise svazu čeká na vyjádření klubu. Pokud Piráti věrohodně nedoloží odlišnou verzi případu, Vondrka se stane volným hráčem a může odejít jinam za tabulkové odstupné.

„Michal Vondrka je jediný, kdo podal podnět směřující k vypovězení smlouvy. Jeho případ je ojedinělý. Hráči samozřejmě moc dobře vědí, že kluby musí závazky uhradit do 31. srpna, aby splnily licenční podmínky,“ řekl Sportu předseda smírčí komise a zároveň ředitel extraligy Josef Řezníček.