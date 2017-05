Pastrňák se obětoval pro národ, teď na něj lidi hází špínu, řekl Voráček

Proč to tentokrát nevyšlo?

Měli jsme dobrý začátek utkání, bohužel jsme nedali gól. I za stavu 0:2 jsme si vytvářeli šance, kdybychom dali kontaktní gól, mohl být zápas o něčem jiném. Posledních osm minut jsme museli hru otevřít a Rusové chodili do brejků. Když dali třetí gól, bylo po utkání.

Celý turnaj jste se trápili s efektivitou střelby, byla pod devíti procenty. Proč?

Hodnotil bych jenom čtvrtfinále, v něm jsme šance měli. Jenže góly jsme nedali a bez nich nejde vyhrát. Je pravda, že to asi bylo efektivitou.

Zdálo se, že od stavu 2:0 si Rusové už zápas hlídali.

Od druhé třetiny bylo těžké se dostávat k jejich brance. Mohli si dovolit hrát víc vzadu. Ale my jsme dobře bruslili, prvních patnáct minut lépe než oni. Škoda mé tyčky v přesilovce na konci první třetiny. Kdyby se puk odrazil do brány, mohl to být jiný zápas. V přesilovkách jsme měli šance, ale je to jen o gólech. Když je v nich nedáte, nemůžete přesilovky hodnotit úspěšně.

Cítil jste frustraci, když gól nepřicházel?

Když se snažíte a snažíte a gól stejně nemůžete dát, je to trošku frustrující. Nemůžete ale vyhrát s nulou.

Jak hodnotíte celý turnaj?

Je úplně jedno, jak na turnaji hrajete. Když nevyhrajete čtvrtfinále, je to neúspěch. Vždycky se to tak bralo a brát bude.

Měl tým potenciál na víc?

To, ať zhodnotí jiní - média, experti. Pro mě je to těžké. Chtěl jsem vyhrát medaili pro Českou republiku. Chtěl jsem dosáhnout úspěchu, zvlášť když jsem nosil céčko na dresu. Ale čtvrtfinále jsou zrádná. Zažil jsem mistrovství, kdy jsme hráli dobře, jenže ve čtvrtfinále vypadli. I ten, kdy se nehrálo dobře, a udělal se titul. Fakt je to o tom jednom zápase.

Hodně fanoušků bylo optimistických, když vidělo, kolik přijelo hráčů z NHL.

No jo... Když ale vidím, jaký je tlak na Pastu (Pastrňáka). Každý od něj čekal dva góly za zápas. Ale je mu 21 let. Když čtu některé diskuse, je mi smutno. Má podepsat smlouvu za 30 milionů dolarů, jede sem bez ní. Riskuje, obětuje se pro národ, ale každý na něj hází špínu a kope do něj. To se mi nelíbí.