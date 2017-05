Kapitán Voráček po Kanadě: Byl to vyrovnaný zápas, nepřejeli nás

Jak jste tedy duel viděl?

Samozřejmě jsme teď zklamaní, že nemáme ani bod. Pár chyb tam bylo, ale než jsme dali gól na 1:2, vytvořili jsme si dobré šance. To byly opravdu loženky, ne střely od modré. Ale Pickard (kanadský brankář) chytil hodně gólů. Pak jsme snížili. Dostali Kanadu pod tlak, ale oni nám zase dali gól. Myslím, že byl z ofsajdu. Aspoň tak jsem to ze střídačky viděl. Nedá se nic dělat. Prohráli jsme, musíme se teď zvednout.

Co bylo zlomové? Neproměňování šancí, či naopak slušná produktivita Kanady?

Obojí. Kdybychom dali gól v prvních dvou třetinách, zápas mohl vypadat úplně jinak. Pak jsme ho vstřelili, měli loženky, jenže dostali třetí branku, která nás položila. Hrát proti Kanadě posledních pět minut o dva góly, to je těžké. Oni hrají velmi dobře do obrany.

Kritický ke hře ale nejste, že?

Bruslili jsme zase dobře, to je velké pozitivum. Samozřejmě je to dlouhý turnaj, ale my si šance vytvořili. Bylo by horší, kdybychom prohráli 1:4 a oni nás jasně přehráli. To se nestalo. Nevím, jak to viděli lidi u televizí, ale z mého pohledu to byl vyrovnaný zápas.

Teď vás čeká Bělorusko, které prohrálo jen o gól s Finskem. Jak těžký to bude zápas?

Musíme vyhrát, nemáme na výběr. My si nemůžeme dovolit prohrát. Musíme si odpočinout, za nějakých 18 hodin nás čeká další zápas. To rozlosování na začátku samozřejmě není příznivé, ale s tím nic neuděláme. Musíme se dobře najíst, odpočinout si a jít na další zápas.