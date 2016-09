Voráček: Nejsme překvapeni. Od prvního dne víme, co máme v kabině

Vážně?

Ano. Tréninky měly úroveň, trénovalo se na vysoké úrovni. I zápasy byly ve vysokém tempu, sehráli jsme je dobře, a když jsme se dostali pod tlak, tak nás gólmani podrželi. Dali jsme góly v přesilovce ve dvou zápasech, v oslabení dostali dva ze šesti. To je pozitivní. Proti Americe jsme se sebrali z vyrovnání na 2:2, dali hned gól, to je další skvělá věc.

Co negativa? Asi oslabení, že?

Jasně. My je tím lehce pustili do zápasu. Jenže když máte šest vyloučení, lehce se soupeř do zápasu vrátí. A týmy jako Kanada, Amerika to potrestají. Musíme s nimi pořád bruslit a vyvarovat se chyb, vždyť ve druhé třetině stáli naši gólmani na hlavách. Jeli dvakrát sami na bránu ve třech minutách. To nejde. Musíme dávat pozor, abychom měli šanci.

Zdá se, že první tři formace šlapou.

Dneska to bylo děsně rozkouskované. Když jsme nehráli oslabení či přesilovku, tak přišla televizní pauza. Ale když hrajeme svůj hokej, když soupeře napadáme, je to dobré. A funguje to. Hlavně to bylo důležité vítězství. Z lidí, co hokej sledují, si 99 procent nemyslelo, že vyhrajeme.

Před gólem na 3:3 jste z ledu odjížděl otřesený. Jste v pořádku?

To byl faul. Nevím, proč se to nepískalo. Ale nebrečím do novin, to se stává. Dostal jsem krosček na žebra, měl vyražený dech. Nikdo by se nezlobil, kdyby to bylo písknuté jako faul.